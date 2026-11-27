Americké regulační orgány udělily společnosti SpaceX souhlas s vypuštěním milionu družic na oběžnou dráhu Země, které mají pomoci vybudovat datová centra ve vesmíru, což představuje první schválení svého druhu. Firma vlastněná Elonem Muskem chce využívat sluneční energii k napájení satelitů, které budou zpracovávat data pro umělou inteligenci a odesílat výsledky zpět na Zemi. Federální komise pro komunikace ve středu uvedla, že projekt nazvaný Starmind podpoří rostoucí ekonomiku zaměřenou na superinteligenci ve Spojených státech.
Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany konkurenční společnosti Amazon, která označila záměr za vzletnou ambici spíše než za reálný plán. Američtí astronomové zároveň uvedli, že tento krok výrazně naruší schopnost veřejnosti zkoumat a pozorovat noční oblohu. Na Zemi přitom roste odpor proti datovým centrům včetně Spojených států, kde podle odborníků patřily k faktorům velkých ztrát republikánů v doplňovacích volbách.
Společnost SpaceX věří, že datová centra na oběžné dráze představují nákladově i energeticky nejefektivnější způsob, jak uspokojit rostoucí poptávku po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci, který překračuje pozemní možnosti. Předseda Federální komise pro komunikace Brendan Carr v prohlášení uvedl, že projekt otevírá odvážnou novou hranici pro výpočetní infrastrukturu potřebnou k posílení amerického vedení a růstu. Podle něj jde o projev americké vynalézavosti, jenž může spojit silné stránky ve vesmíru a pokročilých technologiích, upevnit hospodářské prvenství a rozšířit prosperitu doma.
Elon Musk na oznámení reagoval na síti X slovy, že si rozhodnutí velmi cení a že půjde o velký přínos pro Ameriku i celý svět. Podle podmínek licence musí rozmístění družic začít nejpozději v listopadu 2033, přičemž SpaceX bude muset do listopadu 2035 umístit deset procent a do listopadu 2038 padesát procent plánovaného počtu. Společnost již dříve uvedla, že první družici systému Starmind chce vypustit příští rok.
Není zatím jasné, zda bude skutečně vypuštěn milion družic, nebo zda SpaceX požádala o schválení vyššího počtu, než jaký nakonec využije. Stejně jako stávající síť Starlink, která zajišťuje vysokorychlostní internet prostřednictvím více než deseti tisíc družic, mají satelity Starmind pracovat na nízké oběžné dráze Země ve výškách od pěti set do dvou tisíc kilometrů. Družice Starmind mají komunikovat se sítí Starlink a následně předávat data na Zemi.
Zakladatel a výkonný předseda společnosti Surrey Satellite Technology Martin Sweeting v pořadu Today na stanici BBC Radio 4 řekl, že ačkoli se myšlenka vesmírných datových center jeví jako technicky proveditelná, je třeba ještě posoudit, zda dává smysl ve velkém měřítku. Dodal, že přenos dat ze sítě družic bude záviset na využití laserových spojení ze Země, které zatím nejsou zdokonaleny na úroveň umožňující přenos obrovských objemů dat oběma směry.
Americká astronomická společnost uvedla, že je rozhodnutím zklamána a znepokojena. Podle ní navrhovaná konstelace výrazně podkope desítky let federálních investic do astronomických zařízení i možnost astronomů a veřejnosti těšit se z pozorování noční oblohy a studovat ji. Upozornila také, že síť zahrnuje větší a tím pádem jasnější a početnější objekty, takže družice budou na noční obloze viditelné jako mimořádně jasné body po delší dobu.
Vyšší právník neziskové organizace Earthjustice Jan Hasselman v prohlášení uvedl, že výrazné rozšiřování počtu družic ve vesmíru má přímý dopad na každodenní život lidí i na budoucnost planety. Koncept datových center na oběžné dráze zkoumají i další firmy včetně společností Google a Blue Origin a je představován jako ekologičtější alternativa k tradičním centrům, která spotřebovávají obrovské množství elektřiny na provoz a vody na chlazení.
Rozmach využívání umělé inteligence přinesl prudký nárůst objemu dat, která je třeba po celém světě ukládat a zpracovávat. Nová zařízení sice dál vznikají, ale hledání míst pro jejich výstavbu je stále obtížnější, protože jsou rozlehlá, vyžadují enormní množství energie a vody a místní obyvatelé je v blízkosti svých domovů často nechtějí.
Jeden z odborníků dříve řekl BBC, že vynášení vybavení na oběžnou dráhu zůstává nákladné a infrastruktura pro jeho ochranu, chlazení a napájení může být složitá, zatímco rostoucí množství vesmírného trosek ohrožuje samotná zařízení. Jiný odborník samostatně varoval, že zvyšující se počet těles na nízké oběžné dráze zvyšuje pravděpodobnost srážek, které by mohly přístroje poškodit nebo způsobit pád materiálu zpět na Zemi. Síť Starlink čelí obviněním, že způsobuje přetížení ve vesmíru, což Musk popírá a odmítá i tvrzení, že jeho družice zabírají příliš mnoho prostoru a vytlačují konkurenci.
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Zdroj: Libor Novák