Úspěšný podnikatel a jeden z nejbohatších lidí světa Elon Musk vyjádřil přesvědčení, že Američané se podíleli na sesazení někdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče a přispěli tím k aktuálnímu konfliktu ve východní Evropě. Musk také apeloval na větší empatii s ruskými vojáky.
Musk v rozhovoru s prestižním deníkem New York Times začal mluvit o vývoji války na Ukrajině. "Může vám toho říct o té válce spoustu, o jejích začátcích a historii. Můžu toho říct mnohem víc než kdokoliv jiný," pochlubil se kontroverzní podnikatel.
"Měli byste mít empatii nejen pro ukrajinské chlapce, kteří umírají, ale také pro ty ruské, protože jsou odváděni a nuceni jít na frontu. Nikdo tam nejde dobrovolně umřít při dronovém útoku," podotkl světoznámý vizionář. "Představte si, že je to váš syn nebo otec," vyzval Američany.
Podle Muska je narativ o "dobré Ukrajině" a "zlém Rusku" špatný. Připustil sice, že Moskva je v konfliktu agresorem, ale zmínil i údajnou roli Spojených států. "Je také pravda, že my Američané jsme zorganizovali převrat a sesadili demokraticky zvoleného proruského prezidenta (Viktora Janukovyče - pozn. red.)," nechal se slyšet.
Musk tvrdí, že převrat v roce 2014 by neproběhl bez pomoci amerického ministerstva zahraničí a dalších amerických úřadů. Důkazy o zapojení Washingtonu do revolučních událostí na Ukrajině nicméně neexistují. Podnikatel zároveň zdůrazňoval, že nehájí Kreml. "Může to znít tak, že tady vymýšlím výmluvy pro Rusko, ale není to tak," dodal.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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