Lékař může požadovat nejrůznější platby. Vojtěch vyjasnil, co je legitimní

Registrační poplatek, platba za dřívější termín nebo poplatek za eRecept. Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické stanovisko, které na konkrétních příkladech vysvětluje, kdy mohou poskytovatelé zdravotních služeb požadovat po pacientech platbu a kdy ne. Základní pravidlo je jednoduché: za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění pacient neplatí podruhé.
"V praxi se při poskytování zdravotních služeb objevují různé poplatky a pro pacienty nemusí být vždy snadné poznat, které jsou oprávněné. Chceme, aby v tom měli jasno. Proto jsme připravili metodické stanovisko, které pravidla pro platby pacientů vyjasňuje na konkrétních situacích," vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Pokud je péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nemůže být její poskytnutí podmíněno dalším poplatkem. "Placené služby navíc samozřejmě mohou existovat, ale musí být pacientovou svobodnou volbou. Pokud se pacient setká s neoprávněným poplatkem, neměl by se bát ozvat a obrátit se na příslušný krajský úřad," zmínil člen Babišovy vlády.
Metodické stanovisko reaguje na právní úpravu účinnou od 1. ledna 2026 a je určeno především příslušným správním orgánům, zejména krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy, které vykonávají kontrolu a projednávají přestupky poskytovatelů zdravotních služeb.
"Cílem metodického stanoviska je sjednotit výklad pravidel a dát správním orgánům jasné vodítko pro posuzování konkrétních situací v praxi. Současně přispívá k větší právní jistotě pacientů i poskytovatelů zdravotních služeb a pacientům může sloužit jako podpůrný zdroj informací o jejich právech," doplnila právnička Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Alena Fikejzová.
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Zdroj: Libor Novák