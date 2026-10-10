Americký prezident Donald Trump ostře zkritizoval Norsko a rozhodnutí udělit letošní Nobelovu cenu za mír, kterou označil za nesmazatelnou skvrnu na pověsti severské země. Ocenění letos obdržela bývalá jihoafrická právnička a někdejší vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová, což u šéfa Bílého domu vyvolalo vlnu silné nevoli a otevřeného rozhořčení.
Během předvolebního shromáždění v americkém státě New York Trump prohlásil, že o oceněné osobnosti nikdy v životě neslyšel, a celý výběr označil za politicky motivovaný a zdiskreditovaný. Podle jeho názoru by měla prestižní cena patřit jemu za jeho dosavadní diplomatické úspěchy a urovnávání konfliktů ve světě, přičemž tvrdil, že mezinárodní organizace pro dosažení těchto cílů neposkytly žádnou reálnou pomoc.
Samotná laureátka reagovala na zprávu o svém ocenění v Norimberku s překvapením a humorem, když s nadsázkou utrousila, že pokud bude publikum pokračovat v dlouhém potlesku, možná cenu symbolicky rozdělí i s americkým prezidentem. Norský Nobelův výbor však její jméno vybral především za dlouholeté úsilí o prosazování mezinárodního práva, ochranu lidských práv a spravedlivé stíhání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
Reakce amerického prezidenta odráží jeho dlouhodobou frustraci z toho, že navzdory svým snahám dosud na toto ocenění nedosáhl. Již v minulosti opakovaně vyjadřoval nespokojenost s rozhodnutími komise a argumentoval, že jeho politická a vyjednávací bilance předčí výsledky kohokoliv jiného v moderní historii, což by mělo být ze strany mezinárodního společenství náležitě oceněno.
Norská strana se již dříve musela ohradit proti podobným útokům a připomínat, že o držiteli ceny nerozhoduje vláda, nýbrž zcela nezávislý výbor. Ostrá slova z úst amerického prezidenta tak znovu otevírají debatu o napjatých vztazích a o tom, do jaké míry mohou politické tlaky z mocných velmocí ovlivňovat vnímání a prestiž nezávislých globálních institucí.
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