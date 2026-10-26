CNN: USA plánují po volbách rozsáhlý útok na Írán

Libor Novák

26. října 2026 11:34

Pentagon
Pentagon Foto: Wikipedia

Americké ozbrojené síly na Blízkém východě jsou plně připraveny zahájit nové a potenciálně rozsáhlé vojenské operace proti Íránu do 96 hodin od obdržení rozkazu od prezidenta Donald Trumpa. Podle informací webu CNN od dvou vládních činitelů je v regionu rozmístěn dostatečný počet jednotek schopných provést úder. Případná vojenská akce by přitom překročila dosavadní rámec omezování rychlých útoků na radary či odpalovací zařízení.

Chystané operace by se mohly zaměřit na klíčová íránská energetická zařízení, vojenské objekty i jaderná zařízení, uvedli představitelé amerického velitelství a Pentagonu. Íránské ozbrojené síly jsou sice dnes obeznámenější s americkou taktikou, přesto vojenští představitelé sestavují rozsáhlý seznam cílů. Současní i dřívější činitelé se domnívají, že vydání rozkazu ze strany amerického prezidenta je otázkou času, přičemž k němu může dojít ještě před koncem roku.

Americký prezident zatím definitivní rozhodnutí o rozsahu akcí po nadcházejících doplňovacích volbách neučinil, ale podle zdrojů CNN se kloní k razantnímu kroku. Úředníci však současně upozorňují, že v minulosti již v některých případech od podobných plánů na poslední chvíli ustoupil. Bílý dům se k celé záležitosti odmítl oficiálně vyjádřit.

Nedávné zprávy amerických zpravodajských služeb naznačují, že Teherán a jemenští Hútiové berou hrozbu obnovených útoků velmi vážně. V případě amerického či izraelského úderu by íránský režim a jeho spojenci pravděpodobně okamžitě odpověděli útoky na americký personál a zařízení v regionu. Ředitel národního zpravodajství Jay Clayton varoval v nedávném memorandu před zvýšeným úsilím Íránu zaměřit se na americké pracovníky.

Kvůli rostoucí regionální hrozbě USA postupně stahují personál ze svých diplomatických zastoupení na Blízkém východě. Velvyslanectví v saúdskoarabském Rijádu již čelí příkazu k odjezdu a podobná opatření se očekávají i na dalších misích. Neesenciální vojenští příslušníci určení pro nadcházející rotaci navíc obdrželi pokyn, že do oblasti nebudou vysláni.

Velitel amerického centrálního velení admirál Brad Cooper nedávno navštívil Hormuzský průliv, kde kontroloval probíhající operace a zajišťování bezpečnosti námořní dopravy. Spojené státy nadále udržují blokádu íránských přístavů a pomáhají lodní dopravě v kritické oblasti. Navzdory rostoucímu počtu proplouvajících tankerů zůstávají ceny ropy na vysokých úrovních kvůli trvajícím obavám z možných íránských útoků.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezitím naléhal na provedení nových útoků proti Íránu, ale Washington ho požádal o odklad kvůli koordinaci společných operací. Podle zdrojů z bezpečnostních kruhů americký prezident odmítl izraelské snahy před volbami také kvůli obavám z narušení domácího politického dění v Izraeli. Izrael se tak rozhodl odložit vlastní samostatné útočné plány a vyčkat na koordinovaný postup spojený s americkou podporou protiraketové obrany.

Izraelská vláda a její spojenci podle zpravodajských zpráv dosud postrádají jasnou strategickou vizi nad rámec oslabování íránského režimu. Premiér Netanjahu přitom během nedávného projevu na akademii izraelských sil uvedl, že jeho směrnicí pro bezpečnostní složky zůstává svržení vlády v Teheránu. Vojenské plány zůstávají připraveny a čekají na schválení ze strany amerického prezidenta po skončení voleb.

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Zdroj: Libor Novák

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