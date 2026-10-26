Slavia se v Lize mistrů dočkala prvního bodu. V istanbulském pekle remizovala 2:2

Fotbalisté pražské Slavie se po dvou úvodních neúspěších s Lens (2:3) a Sabahem (0:2) dočkali prvního bodu v ligové fázi Ligy mistrů 2026/27. Získali ho za remízu 2:2, kterou vybojovali na hřišti Fenerbahce Istanbul. A to i přesto, že už po jedenácti minutách to bylo již 2:0 pro domácí po brankách Aydina a Greenwooda. Netrvalo to však naštěstí dlouho a ještě v závěru úvodní čtvrthodiny snížil Provod, jenž využil hrubice při domácí rozehrávce. Pražanům se dařilo držet na dostřel až téměř do samotného závěru. Což znamenalo, že se tak otevřela cesta k tomu, aby se v 90. minutě mohl Kačor svou přesnou trefou postarat o zmiňovaný první bod pro sešívané v rámci milionářské soutěže.
Hned první minuty zápasu před tradičně neutuchající atmosférou zaplněného stadionu Fenerbahce Istanbul napověděly, že i tentokrát to bude pro Slavii trnitá cesta za kýženým úspěchem. A že s největší pravděpodobností se ani tentokrát slávisté nedočkají vytoužené výhry v Lize mistrů. Uběhly totiž čtyři minuty, když se podařila domácím první útočná akce, v níž byl hlavním protagonistou Ayidin, který se s míčem dostal na osu hřiště tak, aby mohl se zpoza vápna rozhodl vypálit. Učinil tak naprosto přesně, když trefil levý horní roh branky, 1:0 pro Fenerbahce.
Bohužel pro Slavii ale za chvíli přišel druhý zásah domácích. To když útočník Greenwood využil volného prostoru, který dostal od slávistických obránců tak dokonale, že stačil jedním dotykem a hned tím dalším skóroval, 2:0 pro Fenerbahce. Prakticky záhy poznali pravé istanbulské peklo.
Zdálo se tak, že svým výkonem Pražané navážou na předešlé výkony v soutěži, v 15. minutě však vrátil hosty do zápasu Guendouzi svou chybou v rozehrávce. Evidentně nevěděl, jaká je situace kolem něj a namazal tak míč přímo Provodovi, jenž jako správný kapitán nedal bezmocnému brankáři Edersonovi žádnou šanci, 2:1.
Fanoušci sešívaných tak věřili, že takovýto průběžný výsledek dá naději Slavii na to z duelu nějaký ten bod konečně vytěžit. Fenerbahce však i přes svou chybu nadále hrozilo Guendouzi se snažil svoji minelu odčinit co nejdříve, ve svých dalších příležitostech pak naštěstí neuspěli ani Semedo nebo Muriqi. Na klidně chytajícího gólmana Markoviče si však ani jeden z těchto střelců nepřišel.
Protože tak tedy výsledek 2:1 vydržel i pro druhý poločas, znamenalo to jediné. Že druhé dějství slibovalo otevřenou partii. Vydržel do druhého poločasu, že ještě před koncem toho prvního Slavie postupně hru vyrovnala, z čehož vyplynuly i dva volné přímé kopy, které zahrával Šturm. I když se zahrávali z nadějných pozic, využít těchto příležitosti se slávistům nepodařilo. Šturm se ukázal i v druhém dějství, na kterého tehdy navázal i Nowak, jenž ale ve své obrovské šanci pouze trefil bránícího fotbalistu. Turecký velkoklub mohli přiblížit ke třem bodům střídající hráči, když Lukako nahrál Nenemu, jenž se se tak rázem dostal do volného prostoru a dostal se tak do souboje tváří v tvář s gólmanem Markovičem. Ten ale naštěstí jeho zakončení vyrazil.
Na druhé straně zaměstnal gólmana Edersona Ayaosi a také svou střelou z dálky Zima. Jak se zápas blížil ke svému závěru, Fenerbahce čím dál víc šancí dávalo Slavii na vyrovnání a sešívaní touto tureckou pozvánkou nepohrdli. Jejich šance přibývali a vše tak vyvrcholilo v 90. minutě, kdy Kačor beze zbytku zužitkoval centr zprava od Ayaosiho. Jeho nekompromisní zakončení pod břevno znamenalo vyrovnání na konečných 2:2.
I když Pražané získali první bod v letošní Lize mistrů, i tak se ale přiblížila k tomu, aby vyrovnala nelichotivý rekord rumunského FCSB, který třiadvacetkrát v řadě za sebou v Lize mistrů nevyhrál (v letech 2006 – 2013).
Konečný výsledek zápasu fotbalové ligové fáze Ligy mistrů UEFA (20.10.2026):
Fenerbahce Istanbul – Slavia Praha 2:2 (2:1)
Branky: 4. Aydin, 11. Greenwood – 15. Provod, 90. Kačor. Rozhodčí: De Burgos – De Francisco, Masso Granado – Cordero (video, všichni Šp.). ŽK: Kanté, Škriniar, Yüksek – Nowak, Trpišovský (trenér), Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 40 124
Fenerbahce: Ederson – Semedo, Škriniar, Aké (21. Oppong), Brown – Kanté, Guendouzi – Aydin (63. Nene), Greenwood (82. Kahveci), Aktürkoglu (82. Yüksek) – Muriqi (62. Lukaku). Trenér: Kartal
Slavia: Markovič – Vlček (62. Isife), Zima, N'Guessan – Suleiman (85. Kačor), Moses, Nowak, Kubiak (75. Diakité) – Provod (85. Sadílek), Šturm (62. Chytil) – Ayaosi. Trenér: Trpišovský
22. října 2026 21:12
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Zdroj: Libor Novák