Nobelovu cenu za ekonomii dostali američtí ekonomové, ovlivnili moderní chápání hospodářské politiky

Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomických věd na památku Alfreda Nobela, všeobecně známá jako Nobelova cena za ekonomii, byla letos udělená americkým ekonomům Robertu E. Hallovi a Michaelu Woodfordovi.
Ocenění získali za své zásadní vědecké přínosy v oblasti mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace, které hluboce ovlivnily moderní chápání hospodářské politiky a rozhodování centrálních bank po celém světě.
Michael Woodford je v odborných kruzích považován za jednoho z hlavních architektů moderní koncepce takzvaného dopředného výhledu neboli forward guidance. Tato teorie ukazuje, že centrální banky mohou efektivně řídit ekonomiku a ovlivňovat inflaci prostřednictvím utváření veřejných očekávání, aniž by spoléhaly výhradně na tradiční úrokové sazby.
Analytická společnost Clarivate, která oba laureáty již dříve zařadila mezi své favority na zisk prestižního ocenění, vyzdvihla dlouhodobý vliv jejich výzkumu na akademickou sféru i reálnou hospodářskou praxi. Odborníci shodně poukazují na to, že práce obou ekonomů pomohla utvářet myšlení o hospodářských výkyvech, produktivitě a klíčové roli měnové politiky.
Zatímco Robert Hall byl mezi favority na ocenění jmenován již dříve v minulosti, Michael Woodford se dočkal stejné pocty přímo v průběhu letošního roku. Jejich teoretické modely a analýzy poskytují cenné podklady pro řešení současných ekonomických výzev, včetně otázek spojených s kvantitativním uvolňováním a následným stahováním likvidity z trhů.
Historie této prestižní ceny sahá do roku 1969, kdy byla udělena poprvé, a od té doby ji obdrželo celkem 101 osobností rozdělených do 58 udílení. Mezi oceněnými však nadále převažují muži, přičemž za celou historii získaly Nobelovu cenu za ekonomii pouhé tři ženy, jimiž jsou Elinor Ostrom, Esther Duflo a Claudia Goldin.
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Zdroj: Libor Novák