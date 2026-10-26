Oslavy 17. listopadu budou i bez dotace od Klempíře. Lidé poslali miliony

Česko se teprve chystá na připomínku 28. října, ale v listopadu se bude slavit výročí sametové revoluce. Hojně navštěvovaná akce na Národní třídě se letos nedočkala dotace od ministerstva kultury vedeného Oto Klempířem (Motoristé). Pořadatelé ale smutnit nemusí, protože obdrželi spoustu peněz od občanů.
Klempířův úřad momentálně nestojí jen v čele snah o zrušení poplatků za televizi a rozhlas. V uplynulém týdnu na sebe upozornil i jinou iniciativou, když oznámil, že letos nepřispěje na oslavy výročí sametové revoluce na Národní třídě v Praze.
"Ministerstvo kultury nemohlo poskytnout dotaci projektu Korzo Národní, protože nesplnil podmínky dotační výzvy. Ta je určena na podporu kulturních akcí spojených s významnými historickými výročími, například 50., 100. nebo 200. výročím. Letos si ale připomínáme 37 let od sametové revoluce," uvedlo ministerstvo.
Úřad zmínil, že při rozhodování postupoval podle pravidel dotační výzvy z dob působení předchozího ministra Martina Baxy (ODS), které nijak neměnilo, ale trvá na jejich dodržován. "Nejde o politické rozhodnutí ani o zpochybnění významu oslav 17. listopadu. Jde o dodržování předem stanovených pravidel, která musí platit pro všechny žadatele stejně," dodalo ministerstvo.
Podle informací, které se v uplynulých dnech objevily například na webu Seznam Zpráv, obdrželo Korzo Národní od roku 2023 na dotacích částku 2,7 milionu korun. Letos se bez nich podle všeho obejde.
Rozhodnutí Klempířova ministerstva totiž vedlo k nevídané vlně podpory ze strany občanské společnosti. Organizaci Díky, že můžem se na letošní Korzo podařilo vybrat přes 9,2 milionu korun, ukazuje sbírka na webu Darujme.
Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před 37 lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
Související
Vary, Litomyšl, Zlín. Klempíř chce nové smlouvy s velkými akcemi
Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Slavia se v Lize mistrů dočkala prvního bodu. V istanbulském pekle remizovala 2:2
před 58 minutami
Otevírací doba obchodů ve středu 28. října. Lidé tápou, zákon mluví jasně
před 1 hodinou
V Plzni se našel velký obnos peněz. Popelář si eura nenechal pro sebe
před 2 hodinami
Oslavy 17. listopadu budou i bez dotace od Klempíře. Lidé poslali miliony
před 3 hodinami
Lékař může požadovat nejrůznější platby. Vojtěch vyjasnil, co je legitimní
před 4 hodinami
I těstoviny mají mezinárodní den. Existují recepty, které se vaří 200 let
před 5 hodinami
Musk přiznal, že Ukrajině omezil Starlink
před 5 hodinami
WSJ: Trump chce, aby se novým šéfem OSN stal Orbán, Čína a Rusko nejsou proti
před 6 hodinami
Milion chvilek popřel, že by zveřejnil Babišovo telefonní číslo
před 7 hodinami
Vláda prodloužila regulaci paliv a schválila uzákonění koruny v Ústavě. V Senátu zřejmě narazí
před 8 hodinami
Povstal jako fénix z popela. Jak dokázal Lula da Silva vyhrát volby po projetém prvním kole?
před 8 hodinami
CNN: USA plánují po volbách rozsáhlý útok na Írán
před 9 hodinami
Milion chvilek a opozice rozeštvávají společnost, řekl Babiš. Navrhne dobrovolné placení televizních poplatků
před 10 hodinami
Trump neunesl, že nedostal Nobelovu cenu. Vulgárně se pustil do Norska
před 11 hodinami
Vučić v parlamentních volbách prohrál. Srbsko celou noc mohutně oslavovalo
před 12 hodinami
Prezidentské volby v Brazílii vyhrál počtvrté Lula da Silva. Poražený Bolsonaro chce anulovat výsledky
před 13 hodinami
Počasí: Státní svátek a podzimní prázdniny překazí déšť
včera
Machadová se nečekaně vrátila do Venezuely. Trump neskrývá překvapení
včera
Bolsonaro, nebo da Silva? V Brazílii probíhají ostře sledované prezidentské volby
včera
"To jste přehnali, ruce pryč." Přeplněné Staroměstské náměstí odsoudilo rušení televizních poplatků, příště bude Letná
Tisíce lidí zaplnily v neděli odpoledne pražské Staroměstské náměstí, aby na svolané demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii vyjádřily ostrý nesouhlas s vládním záměrem zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Akce s názvem Ruce pryč od médií veřejné služby reagovala na nedávné noční a ranní projednávání vládního návrhu ve Sněmovně.
Zdroj: Libor Novák