Milion chvilek a opozice rozeštvávají společnost, řekl Babiš. Navrhne dobrovolné placení televizních poplatků

Libor Novák

26. října 2026 10:50

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vládní koalice tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy nestáhne ze Sněmovny návrh na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. V pondělí to před odletem na pracovní cestu do Alžírska prohlásil podle České televize premiér Andrej Babiš. O konečné podobě právní úpravy se však podle něj bude ještě jednat.

Ve druhém čtení novely hodlá předseda vlády navrhnout také dobrovolné placení poplatků. Podle jeho slov nepředstavuje zrušení poplatků útok na demokracii a nezávislost médií, nýbrž pouhou změnu způsobu jejich financování. Kabinet podle něj nikdy nebude zasahovat do redakční práce České televize a Českého rozhlasu ani do jejich vnitřních personálních záležitostí.

Cílem navrhovaného modelu je zajistit stabilní a předvídatelné financování, které umožní veřejnoprávním médiím plánovat činnost a investice na několik let dopředu. Premiér poukázal na to, že zatímco dosud mohou političtí představitelé rozhodovat o samotné výši poplatků, nový model má jejich přímý vliv omezit. Sněmovna projednávání novely odstartovala nečekaným zařazením na program v pátek.

Po vyhroceném jednání poslala vládní většina spornou novelu do druhého čtení v sobotu v brzkých ranních hodinách. Opozice neprosadila zamítnutí návrhu ani jeho vrácení kabinetu k přepracování a hodlá proti němu bojovat v dalším legislativním procesu. Premiér v této souvislosti ubezpečil, že opozičním stranám bude poskytnut dostatečný prostor a diskuse mohou trvat i několik týdnů.

V souvislosti s víkendovými a připravovanými demonstracemi premiér zopakoval, že opozice a spolek Milion chvilek pro demokracii rozeštvávají společnost, a vyzval je k ukončení těchto aktivit. Současně uvedl, že má informace o záměru zneužít téma rušení poplatků v rámci nadcházejícího odkazu 17. listopadu. Zároveň potvrdil, že plně respektuje právo veřejnosti i zaměstnanců obou médií na vyjádření nesouhlasu formou protestů.

Babiš také uvedl, že po zveřejnění jeho telefonních čísel spolkem Milion chvilek obdržel zhruba 6700 zpráv. Mezi nimi byly podle jeho vyjádření i výhrůžky zastřelením, což ukazuje na snahu vyvolat nenávist namísto věcné diskuse.

Předseda vlády na závěr zopakoval, že navzdory politickým debatám a chystaným protestům zůstává vládní postoj k projednávané novele neměnný. Všechny uvedené kroky a probíhající legislativní proces tak budou nadále pokračovat v Poslanecké sněmovně.

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Zdroj: Libor Novák

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