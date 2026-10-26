I těstoviny mají mezinárodní den. Existují recepty, které se vaří 200 let

Pětadvacátý říjen je každoročně Mezinárodní den těstovin. Těstovinové pokrmy jsou dnes velice oblíbené, a to i pro svou jednoduchost na přípravu. Stejně tomu bylo i někdy před 200 lety, když vařila Magdalena Dobromila Rettigová a vydala svou slavnou kuchařku. Co z těstovin připravovala? Její recepty nám mohou být inspirací i dnes.
V kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové, která vyšla poprvé v roce 1826, tedy před rovnými 200 lety, je poměrně dost receptů na sladké těstovinové recepty. Z nudlového těsta třeba připravovala taštičky s tvarohem. Na rozválený kus těsta dala vrstvu tvarohu smíchaného s cukrem a vejcem, posypala to rozinkami a mandlemi. Poté těsto zavinula do tvaru štrůdlu a rozkrájela ho na "čtyři prsty široké kousky", které po stranách slepila a dala je vařit do vroucí vody. Po uvaření taštičky servírovala posypané strouhaným perníkem a polité rozpuštěným máslem.
S tvarohem Rettigová vařila také sladké nudle. Do tohoto pokrmu patřily rozinky, cukr a mandle, dále se do něj přidávala strouhaná citronová kůra. Nudle na sladko kuchařka připravovala rovněž se sladkou smetanovou omáčkou a skořicí nebo mandlemi. Za dob Rettigové byly oblíbené také nudle s jablky:
"Udělej ze třech vajec nudle; uvař je ve slané vodě, oceď je a nech je prochladnout. Utři nového másla 3 loty, dej do něho ty nudle, vraz do toho 6 žloutků, dej k tomu 3 loty tlučeného cukru a trochu skořice, a dobře to promíchej, Oloupej míšeňská jablka, seřízni víčka, jablka nožem vystrouhej, naplň je nějakou zavařeninou, a zase je víčkama přikrej. Nyní dej nudle do máslem vymazané formy, nastrkej do nich ty jablka, tak, aby byly jen něco přes polovic v nudlích, ostatek aby koukal ven, poklad to po vrchu kouskami nového másla, posyp to hrubým cukrem a nech to péct. Mezi pečením musí se sypání cukrem ještě asi dvakrát opakovat, aby to po vrchu dostalo pěknou červenou kůrčičku."
Kromě nudlí Magdalena Dobromila Rettigová vařila také flíčky, a to na sladký i slaný způsob. Podobně jako sladké nudle dělala i sladké flíčky s jablky nebo s tvarohem, ze slaných pokrmů pak třeba flíčky s raky, konkrétně s račím máslem a račími ocásky, které se připravovaly na pánvi a zalévaly se smetanou. Kromě toho zaznamenala před 200 lety Rettigová recept na flíčky se šunkou, tedy na dodnes oblíbené šunkofleky:
"Máš-li zbytky od šunky, tedy to libové usekej na drobno, a nemáš-li jich, tedy uvař uzené maso, to libové usekej na drobno a to tučné rozkrájej na kostky; udělej z několika vajec flíčků nebo makronků, uvař je v té polívce od uzeného masa, pak je oceď a dej na mísu, to sekané maso a rozkrájené tučné dej k tomu, rozkloktej dva žloutky ve sladké smetaně, vlej to do toho, trochu to osol, dej k tomu citronové kůry a květu, zamíchej to, pak to vlej do máslem vymazané, žemličkou vysypané formy a nech to v troubě upéct; potom to vyklop a nes na stůl."
Dvě století staré recepty na těstoviny z pera Magdaleny Dobromily Rettigové mohou tedy najít uplatnění i v současné kuchyni.
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Zdroj: Libor Novák