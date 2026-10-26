Počasí: Státní svátek a podzimní prázdniny překazí déšť

Českou republiku čeká v průběhu státního svátku, podzimních prázdnin a víkendu proměnlivé podzimní počasí, které přinese oblačnou oblohu, občasné přeháňky a pozvolné ochlazování. Předpověď ČHMÚ naznačuje pozvolný nástup chladnějších a vlhčích dnů.
Středeční sváteční den začne na většině území oblačný až polojasný, přičemž se ojediněle mohou tvořit ranní mlhy. Během dne se však od západu oblačnost přechodně zvětší a na mnoha místech se objeví přeháňky nebo slabý déšť.
Postupně však začne od západu srážek ubývat a v Čechách se místy ukáže i jasnější obloha. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 4 do -1 stupně Celsia. Odpolední maxima pak dosáhnou 10 až 15 stupňů Celsia za doprovodu slabého či mírného západního až severozápadního větru.
Ve znamení převážně velké oblačnosti se ponese také první den podzimních prázdnin, kdy oblohu pokryje zatažená až oblačná vrstva. Během dne sice dojde k přechodnému zmenšení oblačnosti na polojasno, avšak v severovýchodní polovině území budou místy přetrvávat přeháňky. Jinde na území republiky se srážky objeví jen zcela ojediněle.
Noční teploty ve čtvrtek klesnou na 6 až 2 stupně Celsia, přičemž při déletrvající zmenšené oblačnosti mohou ojediněle spadnout až k -1 stupni. Nejvyšší denní teploty se zastaví v rozmezí od 8 do 13 stupňů Celsia.
Závěr pracovního týdne v podobě pátku přinese převážně oblačné počasí provázené ojedinělými mlhami nebo nízkou oblačností. Místy se mohou lidé setkat se slabým deštěm nebo drobným mrholením. Vlhký ráz počasí tak bude nadále ovlivňovat ranní i odpolední přesuny.
Nejnižší noční teploty v pátek poklesnou na 5 až 1 stupeň Celsia. Nejvyšší denní hodnoty na teploměrech ukážou 8 až 12 stupňů Celsia. Situaci doplní pouze slabý severozápadní vítr dosahující rychlosti maximálně čtyř metrů za sekundu.
Během nadcházejícího víkendu se ráz počasí příliš nezmění a zůstane ve znamení zatažené až oblačné oblohy. Místy se budou objevovat srážky v podobě slabého deště nebo občasného mrholení. Na horách se postupně začnou objevovat smíšené nebo dokonce sněhové srážky, což značí blížící se zimní období ve vyšších polohách.
Noční teploty poklesnou na 5 až 0 stupňů Celsia, přičemž při zmenšené oblačnosti mohou klesnout až k -2 stupňům. Odpolední maxima se v tomto období budou pohybovat mezi 6 a 11 stupni Celsia.
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Zdroj: Libor Novák