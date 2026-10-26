Vučić v parlamentních volbách prohrál. Srbsko celou noc mohutně oslavovalo

Dlouholetý srbský lídr Aleksandar Vučić přiznal porážku v nedělních předčasných parlamentních volbách, v nichž jeho pravicově populistická strana utrpěla porážku od hnutí vedeného studentskými protesty. Výsledek představuje významný politický obrat v této balkánské zemi po čtrnácti letech nepřetržité vlády dosavadních struktur. Obyvatelstvo v mnoha městech reagovalo na zprávu o volebním obratu vlnou mohutných oslav a radosti v ulicích.
Podle předběžných údajů a vyjádření samotného Vučiće získala opoziční Studentská listina v dvou set padesátičlenném parlamentu přibližně 135 až 140 křesel. Dosavadní vládní Srbská pokroková strana naproti tomu obsadí zhruba 105 mandátů. Volební účast přitom dosáhla rekordních hodnot, což analytici předem označovali za klíčový faktor pro úspěch opozičního hnutí.
Hluboké společenské změny v zemi odstartovala tragická událost z listopadu roku 2024, kdy se v severním Novém Sadu zřítila betonová střecha železniční stanice. Neštěstí, při němž zemřelo šestnáct lidí, vyvolalo vlnu masových demonstrací proti všudypřítomné korupci a státní zanedbanosti. Protestující a studentské iniciativy požadovali vyvození politické odpovědnosti a zásadní reformu fungování státu.
Studentské hnutí se rozhodlo postavit do voleb vlastní kandidátku složenou z lékařů, akademiků, umělců a sportovců, čímž oslovilo široké vrstvy nespokojené společnosti. Volební program se zaměřil na potlačení korupčních praktik, odstranění politického tlaku na veřejnoprávní média a zamezení dosazování stranických loajalistů do vedení podniků. Samotný Vučić a jeho představitelé veškerá obvinění z korupce a autoritářství během kampaně opakovaně odmítali.
Průběh voleb doprovázela mimořádná mobilizace voličů doma i v zahraničí, kde se před zastupitelskými úřady tvořily dlouhé fronty. Lidé čekali v řadách nejen ve velkých srbských městech, ale také u volebních místností v řadě evropských a amerických zemí. Volební komise zaznamenala nejvyšší účast od rozpadu státu v devadesátých letech, což podtrhlo hluboký společenský zájem na politické změně.
Bezprostředně po zveřejnění předběžných výsledků a přiznání porážky propukly v Bělehradě, Novém Sadu a dalších městech bouřlivé oslavy. Dav lidí zaplnil centrální bulváry, kde lidé tančili tradiční kolo, odpalovali ohňostroje a oslavovali konec dosavadního režimu. Demonstranti rovněž symbolicky odstranili zátarasy a stany u vládních budov, které v předchozích měsících sloužily jako opevnění pro vládní stoupence.
Aleksandar Vučić stál v čele země jako premiér a později dvakrát jako prezident, přičemž se v poslední době pokoušel udržet moc návratem do premiérské funkce. V zahraniční politice se dosavadní vedení snažilo udržovat citlivou rovnováhu mezi evropskými ambicemi země, vazbami na Rusko a silnou ekonomickou spoluprací s Čínou. Nově zvolení zástupci studentského hnutí budou nyní muset čelit složitým výzvám v oblasti vnitřních reforem i mezinárodních vztahů.
Země tak vstupuje do nové a nejisté politické éry, v níž bude klíčové naplnit očekávání voličů volajících po transparentnosti a právním státu. Opozice čelí obrovskému úkolu vypořádat se s hluboce zakořeněnou korupcí a napravit narušené demokratické instituce.
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Zdroj: Libor Novák