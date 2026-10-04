Fico nakonec kvůli viróze necestoval ani do Srbska

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) nakonec v sobotu neodcestoval na zahraniční cestu do Srbska. Úřad vlády to potvrdil pro slovenská média. Fico se měl v Bělehradě zúčastnit předvolební akce, vynechal také pietní akci.
Fico se nejprve omluvil z pietního aktu u památníku československého armádního sboru u příležitosti Dne hrdinů Karpatsko-dukelské operace. Šlo o společnou ofenzivu sovětských a československých vojáků v jihovýchodním Polsku a na severovýchodním Slovensku na podzim roku 1944.
"Omlouvám se z dnešní akce na Dukle, na kterou jsou se moc těšil. Celý týden bojuji s virózou a potřebuji doslova na pár hodin vypnout, abych mohl plnit další pracovní program," napsal premiér na oficiálním facebookovém profilu. "Zkusím se dát dohromady tak, abych večer mohl cestovat do Bělehradu," dodal.
Fico nakonec do Srbska neodcestoval. Podle dostupných informací měl v Bělehradě vystoupit na předvolebním mítinku vládní Srbské pokrokové strany, aby podpořil exprezidenta Aleksandara Vučiče.
Vučič na akci pozval podporovatele strany a chystal se představit program pro říjnové předčasné parlamentní volby. Původně avizoval účast nejmenovaného speciálního evropského hosta. Později odhalil, že půjde o slovenského premiéra, jehož označil za velkého přítele Srbska.
Současné zdravotní problémy slovenského politika by neměly nijak souviset se zraněními, která utrpěl při předloňském atentátu. K tomu došlo 15. května 2024 po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Zaznělo pět výstřelů. Fica přímo zasáhly tři kulky, čtvrtá jej trefila po odrazu. Pachatel Juraj Cintula byl v říjnu odsouzen k 21 letům za mřížemi, v dubnu potvrdil rozhodnutí Nejvyšší soud.
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Zdroj: Jan Hrabě