Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že Slovensko se nezapojí do nového unijního programu půjček pro Ukrajinu ve výši 45 miliard eur, přičemž Bratislava hodlá dál poskytovat humanitární pomoc. Zároveň odmítl tlak německého kancléře Friedricha Merze a připomněl, že téma bude na pořadu jednání dnes v Bratislavě na schůzce předsedů vlád visegrádské skupiny a rakouského kancléře před nadcházejícím rozpočtovým summitem Evropské unie v Bruselu.
Předseda slovenské vlády podle webu Kyiv Post zdůraznil, že Bratislava se nepodílela ani na předchozím unijním úvěrovém balíku pro Ukrajinu v objemu 90 miliard eur a svůj postoj neplánuje měnit. Podle jeho vyjádření Slovensko neustoupí nátlaku z Berlína.
Fico reagoval na slova německého kancléře Merze, který nedávno připustil možnost zablokovat příští sedmiletý rozpočet Evropské unie, pokud se všechny členské státy nezavážou k financování Ukrajiny v roce 2027 a dalších letech. Slovenský premiér slíbil zachování humanitární podpory pro Kyjev, zároveň ale prohlásil, že účast na půjčkách spojených s armádou je nevhodná a takové financování pouze prodlužuje válku.
Spor o rozdělení zátěže při podpoře Ukrajiny se odehrává jen několik dní před bruselským zasedáním hlav států a vlád Evropské unie, které se uskuteční 26. a 27. listopadu. Na tomto summitu mají představitelé členských zemí projednat víceletý finanční rámec unie na roky 2028 až 2034.
V sobotu představil předseda Evropské rady António Costa přepracovaný návrh sedmiletého rozpočtu ve výši 1,78 bilionu eur. Tento plán snižuje celkové výdaje unie o deset procent, tedy o 204 miliard eur, aby zůstaly příspěvky členských států zvládnutelné, a zároveň ponechává až 100 miliard eur mimo rozpočtový strop na podporu Ukrajiny prostřednictvím vyčleněné rezervy pro Ukrajinu.
Ficovo odmítnutí zároveň zapadá do širšího rozpočtového a politického odporu části vlád ze střední a východní Evropy. Bulharský premiér Rumen Radev nedávno v Dublinu oznámil, že Sofie už nebude poskytovat Ukrajině zbraně ani finanční pomoc kvůli domácím rozpočtovým omezením, a trval na tom, aby se případné unijní záruky týkající se Bulharska omezily výhradně na humanitární, zdravotnické a energetické obnovovací potřeby.
Tyto postoje zaznívají i poté, co v Budapešti po dubnových parlamentních volbách nastoupil do čela vlády proevropský premiér Péter Magyar, což proměnilo regionální poměry uvnitř visegrádské skupiny. Pondělní setkání premiérů Česka, Polska, Slovenska a Maďarska spolu s rakouským kancléřem v Bratislavě se tak koná v době sílících debat o podobě unijní pomoci Ukrajině i příštím rozpočtu bloku.
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Zdroj: Libor Novák