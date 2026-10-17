V Česku se opět objevily kojenecké výživy, v nichž může být nebezpečný toxin

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. října 2026 15:33

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje na opětovný výskyt dříve stahované kojenecké výživy Nutrilon v prodejnách Kaufland, kde lidé mohou výrobky vrátit, pokud je náhodou zakoupili. O případu informovalo ministerstvo zdravotnictví. 

V úterý 13. října byly příslušné orgány v České republice prostřednictvím systému RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) informovány o dodatečných skutečnostech týkajících se dříve stažených výrobků kojenecké výživy Nutrilon. Informaci obdrželo rovněž Ministerstvo zdravotnictví. 

V návaznosti na tyto informace provedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která je v této věci příslušným dozorovým orgánem, cílené kontroly ve vybraných prodejnách společnosti Kaufland. Kontroly potvrdily, že se na prodejních plochách znovu nacházely některé výrobky kojenecké výživy Nutrilon s daty minimální trvanlivosti, kterých se týkalo dřívější stažení z trhu v únoru 2026 pro podezření na výskyt toxinu cereulid.

V době kontrol SZPI ve středu 14. října již byly zjištěné výrobky odděleně blokovány v zázemí prodejen a podle kontrolních zjištění byly z prodejních ploch staženy dne 9. října zásahem prodejce. Výrobky již byly součástí dřívějšího upozornění ministerstva zdravotnictví v souvislosti se stahováním kojeneckých výživ z trhu. Nejedná se tedy o nově identifikované výrobky, ale o opětovný výskyt výrobků, kterých se již dřívější stažení týkalo.

Vzhledem k tomu, že se dotčené výrobky nacházely na prodejních plochách až do jejich opětovného stažení, nelze vyloučit, že si některé z nich spotřebitelé v mezidobí zakoupili. Inspekce proto pokračuje v šetření, kdy a v jakém množství byly dotčené výrobky po původním stažení znovu dodány na jednotlivé prodejny a zda se některé kusy dostaly až ke konečným spotřebitelům.
 
Spotřebitelům, kteří mají doma některý z výše uvedených výrobků s uvedeným datem minimální trvanlivosti, se doporučuje výrobek nekonzumovat. Výrobek lze vrátit v kterékoli prodejně Kaufland.

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Zdroj: Libor Novák

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