Vláda prodloužila regulaci paliv a schválila uzákonění koruny v Ústavě. V Senátu zřejmě narazí

Vláda v pondělí podpořila poslanecký návrh na zakotvení české koruny jako oficiální měny přímo do Ústavy České republiky. Tuto informaci přinesla Česká televize v návaznosti na jednání kabinetu. Návrh předložila skupina koaličních politiků s cílem posílit ochranu národní měny.
Autory legislativní iniciativy jsou poslanci Boris Šťastný, Petr Macinka a Filip Turek za hnutí Motoristé sobě spolu s předsedou Sněmovny za SPD Tomiem Okamurou. Předloha počítá s vložením nového článku číslo 98 do ústavy, který by stanovil, že měnou České republiky je koruna česká. Předkladatelé tvrdí, že toto ustanovení nezakazuje budoucí přijetí jednotné evropské měny ani nestanoví, že ji země nikdy nepřijme.
Proti tomuto záměru se však zásadně vymezil Svaz průmyslu a dopravy, přičemž schválení ústavní změny provázejí výrazné politické překážky. K přijetí návrhu je totiž nutná třípětinová většina v obou komorách Parlamentu, kterou vládní koalice nedisponuje. Ve Sněmovně schází koalici dvanáct hlasů do potřebné hranice a v Senátu nemají strany Motoristé sobě ani SPD žádné zastoupení, přičemž klub hnutí ANO disponuje pouze čtrnácti senátory.
Kabinet se během pondělního jednání zabýval také opatřeními v oblasti energetiky a dopravy. Vláda podpořila prodloužení regulace cen pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu na minimální úroveň Evropské unie do 30. listopadu. Tato opatření mají za cíl podpořit domácí ekonomiku a ochránit podnikatelský sektor.
Jednání vlády se nezúčastnil premiér Andrej Babiš, který odletěl na dvoudenní pracovní návštěvu Alžírska spolu s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Opatření k regulaci cen tak na sociálních sítích obhajovala ministerstva a ministryně financí Alena Schillerová. Ta zdůraznila, že nafta představuje klíčový vstup pro celé hospodářství a regulace pomáhá tlumit inflaci.
Regulace cen pohonných hmot, kterou vláda obnovila od začátku října, měla původně platit pouze do konce desátého měsíce. Ministerstvo financí na základě nového rozhodnutí pokračuje ve stanovování maximálních cen benzinu a nafty pro každý pracovní den. Tyto ceny se vypočítávají z klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen, k němuž se připočítává maximální marže obchodníků zastropovaná na hodnotě 2,50 koruny za litr.
Ke zlevnění pohonných hmot přispívá také snížení spotřební daně z původních 9,95 koruny na 8,011 koruny za litr. Vládní představitelé si od těchto kroků slibují zmírnění cenových výkyvů a ochranu firem před prudkým růstem provozních nákladů. Podle vyjádření ministerstva financí jde o nezbytné kroky ke stabilizaci trhu v aktuálním období.
Samotný proces schvalování ústavního zakotvení koruny bude pokračovat v Parlamentu, kde se očekávají detailní debaty. Ačkoliv má kabinet k této otázce pozitivní postoj, reálná průchodnost v obou komorách zůstává kvůli absenci ústavní většiny nejistá. Vládní koalice tak bude muset pro svůj záměr hledat podporu u opozičních stran.
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Zdroj: Libor Novák