Otevírací doba obchodů ve středu 28. října. Lidé tápou, zákon mluví jasně

Lucie Podzimková

26. října 2026 19:33

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

I po deseti letech lidé stále tápou a nemají jasno, při kterém ze státních svátků musí obchody zůstat mimo provoz, protože to nařizuje zákon. Minimálně zítra ještě každý nakoupí bez nejmenších problémů. Ve středu už bude situace jiná. 

Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek, který každoročně připadá na 28. října. Česko si připomíná události z podzimu roku 1918, kdy vznikl samostatný československý stát. 

V České republice platí od roku 2016 zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. 

28. říjen se řadí mezi svátky, kdy musí zůstat zavřeno. Bude tomu tak i ve středu, kdy nejnutnější věci zakoupíte maximálně v menších obchodech, případně můžete využít některé z dovážkových služeb. 

Zákaz prodeje se vztahoval i na předchozí podzimní svátek, kterým byl přesně o měsíc dříve, tedy 28. září, Den české státnosti. Obchody naopak budou moci být otevřené 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii. 

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