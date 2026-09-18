Počasí do konce týdne. Neděle ještě může být letní

Podzimní počasí se stále pevněji ujímá otěží, o čemž se přesvědčíme i ve zbytku tohoto týdne. V neděli by však ještě teploty mohly dosáhnout letních hodnot. Příští týden ale přinese další ochlazení, nastínili meteorologové.
Už ve čtvrtek se za studenou frontou ochladilo, také páteční ráno by mělo být relativně studené. "V noci na pátek bude polojasno až oblačno, ráno se opět ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší teploty poklesnou na 11 až 7 °C, v údolích až na 5 °C," uvedlČeský hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku.
Během víkendu bude nejtepleji na jižní Moravě. V sobotu má být po celé zemi slunečno. Ranní teploty budou nejnižší v údolích, kde klesnou až na 5 °C. Odpolední maxima následně vyšplhají až na hodnoty kolem 20 °C.
Neděle nabídne jiný charakter počasí. Přechodně se zatáhne, místy se objeví déšť nebo přeháňky. Teploty se zejména na jihu Moravy opět mohou dostat až k letním 25 °C.
"Začátkem příštího týdne už očekáváme chladnější počasí s četnějšími srážkami. Maximální teploty by se už neměly dostat přes 20 °C," dodali meteorologové na sociální síti.
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Zdroj: Libor Novák