Kanada se připojila ke koalici zemí, které odmítají nastoupit k hokejovým zápasům proti ruským týmům kvůli pokračující válce na Ukrajině. Premiér Mark Carney v úterý oznámil, že ruští hokejisté nebudou moci nastoupit k nadcházejícímu mistrovství světa juniorů, které se uskuteční v Kanadě.
Toto rozhodnutí navazuje na verdikt Sportovního arbitrážního soudu, který v pátek zrušil zákaz startů ruských hokejistů v soutěžích Mezinárodní hokejové federace. Zákaz platil od únorového začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 a mezinárodní orgán jej každoročně prodlužoval. Arbitrážní soud však rozhodnutí zdůvodnil tím, že obavy o bezpečnost nebyly podloženy dostatečnými důkazy.
Jako první vyzvala ostatní národy k odporu proti tomuto kroku Finská hokejová asociace. Během úterý se k tomuto postoji připojily také národní svazy z Dánska, Švédska, Norska, Lotyšska a České republiky, čímž vznikla široká fronta odmítající sdílet s Ruskem ledovou plochu.
Norsko se stalo první zemí, která oficiálně deklarovala záměr odehrát zápasy na turnajích proti všem soupeřům kromě Ruska. Norská federace ve svém prohlášení potvrdila, že její postoj o nutnosti vyloučit Rusko z mezinárodních šampionátů zůstává neměnný tak dlouho, dokud bude pokračovat konflikt na Ukrajině.
Rozhodnutí norského svazu bylo podloženo odpovědností za ochranu bezpečnosti a zdraví hráčů, realizačních týmů i jejich rodin. Podle vyjádření by zápasy proti Rusku za současných okolností vystavovaly sportovce a personál významným bezpečnostním rizikům, k čemuž se připojila i prohlášení z dalších evropských zemí.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vyjádřil vděčnost evropským národům za odmítnutí zápasů a vyzval k odepření víz ruským hráčům. Ve svém příspěvku na sociálních sítích uvedl, že pokud arbitrážní soud postrádá morální kompas, je třeba ukázat, že hokej má stále své hodnoty, neboť útočná válka a sport jsou neslučitelné.
Kanadský premiér Mark Carney zdůraznil, že dokud Rusko a Bělorusko podporují nezákonnou a ničivou válku na Ukrajině, nebudou tito sportovci reprezentovat své země na kanadském území. Toto opatření se bezprostředně dotkne nadcházejícího juniorského šampionátu, který má v provincii Alberta odstartovat dvacátého šestého prosince.
Současný vývoj tak staví pořadatelská města po celém světě před nutnost rozhodnout, zda za trvající válečné situace uspořádají naplánované turnaje podle původních plánů, pokud se jich mají ruští reprezentanti účastnit.
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