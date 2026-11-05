Na Slovensku zemřel ukrajinský voják. Případ vraždy řeší kriminalisté

Slovenská policie od nočních hodin vyšetřuje mimořádný případ vraždy v Trenčíně. Podle dostupných informací tam došlo ke konfliktu mezi ukrajinskými vojáky, přičemž jeden z nich přišel o život. Policisté zadrželi jednoho muže, okolnosti činu jsou předmětem vyšetřování.
Trenčínská krajská policie uvedla, že ve čtvrtek po půlnoci přijala oznámení o násilném trestném činu a úmrtí osoby v jednom z ubytovacích zařízení v Trenčíně. Na místo ihned vyrazily hlídky, aby vše prověřily.
"V souvislosti s uvedenou události policisté v souladu se zákonem omezili jednoho podezřelého muže na osobní svobodě," napsala policie na facebooku s tím, že případ si na místě převzali krajští kriminalisté.
Podle informací týdeníku Pluska došlo v trenčínském hotelu k bitce mezi ukrajinskými vojáky. Ve městě se konkrétně nachází ukrajinský letecký útvar, jehož členové jsou na Slovensku na školení. Zadržen měl být třiapadesátiletý muž, který nožem napadl stejně starého krajana.
"V současnosti probíhají potřebné procesní úkony s cílem náležitého objasnění skutku. Vzhledem k probíhajícím procesním úkonům není v současnosti možné poskytnout bližší informace," dodala slovenská policie.
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Zdroj: Libor Novák