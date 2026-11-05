Policejní manévry v Ruzyni. Anonym nahlásil bombu v několika letadlech

Rozsáhlé policejní manévry se ve čtvrtek dopoledne spustily na pražském Letišti Václava Havla. Policie musela prohledat několik letadel, které přistály v Ruzyni, kvůli anonymní bombové hrozbě. Nic podezřelého se nenašlo.
Policie o případu informovala krátce před 11. hodinou na sociální síti X. "Po obdržení výhružky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy se s kolegy z Letiště Praha připravujeme na jejich přistání," uvedli strážci zákona.
Policisté vyhodnotili relevanci výhružek jako nízkou. "Nicméně hrozbu nepodceňujeme, proto byla aktivována všechna nezbytná bezpečností opatření s co nejmenším dopadem na cestující a provoz letiště. Po přistání budou u všech letadel provedeny pyrotechnické prohlídky," dodali.
Bezpečnostní opatření na pražském letišti skončilo kolem poledne, při pyrotechnických prohlídkách se nic podezřelého nenašlo. Vyšetřováním případu se momentálně zabývá Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).
Podle informací webu novinky.cz se jednalo o letadla společností EasyJet, Ryanair a Austrian Airlines. Ke strojům po přistání zamířila policejní auta s mobilním rentgenem celní správy či psovodem se speciálně vycvičeným psem. Web také napsal, že na letišti zasedl jeho bezpečnostní výbor.
Již v úterý muselo být v Evropě kvůli bombové hrozbě prohledáno celkem sedm letadel. Šlo například o letouny aerolinek Ryanair, které přistály v italském Římě, či o dva lety do polské Varšavy.
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Letiště Václava Havla Praha , Policie ČR , letadla, letectví , Praha
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Zdroj: Libor Novák