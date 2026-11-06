Bombové výhružky napříč evropskými lety se opakují i dnes. Terčem je i pražské letiště

Série poplašných zpráv o uložení výbušnin dnes opět zasáhla civilní letectví a vyvolala bezpečnostní opatření na řadě evropských letišť. V Praze se terčem hrozeb stalo už devět letů směřujících do metropole nebo z ní odlétajících. Letiště Václava Havla webu The Guardian potvrdilo, že policie přijala potřebná bezpečnostní opatření, přičemž běžný provoz letiště zůstává bez přímého omezení.
Podobné incidenty byly hlášené také z dalších evropských zemí, přičemž celková bilance narušených letů dosáhla dnes zatím nejméně sedmnácti případů. Úřady a národní letiště však v průběhu dne poskytují méně podrobných informací o jednotlivých falešných poplaších, což ztěžuje přesné sledování všech dotčených spojů. Sledovací služby zaznamenaly také pohyb civilních a armádních letadel či vrtulníků kroužících v blízkosti vybraných letišť včetně Prahy a Bukurešti.
Bulharské ministerstvo dopravy potvrdilo, že hrozby se dotkly i dvou letů mířících do Sofie z britského letiště London Stansted a z Bruselu. Oba dotčené stroje nakonec bezpečně přistály na cílovém letišti. Bezpečnostní složky v Dánsku mezitím ukončily kontroly na letišti v Kodani s tím, že na základě provedených prověrek nezjistily žádné ohrožení cestujících.
Sledovací systém FlightRadar24 ukázal, že kvůli bezpečnostním opatřením muselo několik letadel kroužit v okolí pražského letiště, než dostalo povolení k přistání. Pražská policie ve spolupráci s vedením letiště prověřuje výhrůžky týkající se několika příchozích i odchozích spojů. Podle vyjádření letištních zástupců se hrozby týkaly příletů z Dánska, Španělska a Británie či odletů do Nizozemska, Kypru, Rumunska, Itálie a Británie.
Komplikace se nevyhnuly ani dalším mezinárodním linkám, jako byl například let rumunské společnosti Tarom na trase z Prahy do Bukurešti. Stroj vyslal nouzový kód značící obecnou pohotovost, avšak následně bezpečně přistál v rumunské metropoli. Podobným způsobem byl zasažen také let společnosti WizzAir z Prahy do Říma, který musel změnit směr a přistát v Benátkách.
Francouzská premiérská kancelář informovala o čtyřech nových hrozbách, které se týkaly letadel nacházejících se ve vzdušném prostoru Francie. Všechny dotčené stroje bezpečně přistály a pyrotechnici provádějí nezbytné inspekce. Úřady zároveň zahájily vyšetřování s cílem odhalit původ hrozeb zasahujících napříč celým evropským kontinentem.
Podobné falešné hrozby se objevily také v Portugalsku, kde policie prověřovala spojení z Říma do Lisabonu. Portugalské úřady po provedených prověrkách potvrdily, že hrozba byla zcela lživá. Bezpečnostní složky nyní zjišťují veškeré okolnosti a původ těchto zpráv, které vyvolaly planý poplach na mezinárodních linkách.
Vlnu poplašných zpráv nepociťovalo pouze letectví, ale také irská média, což vedlo k evakuacím redakcí a přerušení vysílání. Rozhlasová stanice RTÉ musela dočasně přerušit relaci a nahradit ji hudbou poté, co do budovy dorazil výhrůžný e-mail. Policie se psovody prohledala areál vysílatele a evakuovány byly i další redakce včetně Newstalk Radio nebo deníku Irish Independent.
Irský premiér Micheál Martin v reakci na události uvedl, že takové výhrůžky je nutné brát maximálně vážně. Podle jeho slov celá situace ukazuje, jak relativně snadné je narušit normální fungování společnosti. Bezpečnostní složky a obranné síly proto usilovně pátrají po odpovědných osobách.
Evropská politika se mezitím zabývá také koordinací diplomatických kroků v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila nespokojenost s chaotickým postupem a nedostatečnou koordinací při jednáních. Kritizovala fakt, že některé evropské státy nejsou přizvány k důležitým schůzkám úzkého kruhu mocností.
Předseda Evropské rady António Costa přislíbil, že otázku jednotného postupu Evropské unie zařadí na program nadcházejícího summitu v Dublinu. Shodli se na tom, že unie musí vystupovat s jasným a jednotným hlasem při obraně svých zájmů.
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Zdroj: Jan Hrabě