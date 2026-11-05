Národní banka zvyšuje úrokové sazby. Bude to mít vliv na hypotéky

Česká národní banka na čtvrtečním jednání rozhodla o zvýšení úrokových sazeb. Informovala o tom v tiskové zprávě. Základní úroková sazba se od pátku zvyšuje na čtyři procenta. Centrální banka chce dosáhnout toho, aby celková inflace zůstala poblíž dvouprocentního inflačního cíle.
"Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,25 procentního bodu na 4,00 %. Současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 3,00 % a lombardní sazby na 5,00 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 6. listopadu 2026," uvedl Jakub Holas z odboru komunikace ČNB.
Pro zvýšení hlasovali čtyři členové bankovní rady, zatímco tři členové hlasovali pro ponechání sazeb na stávající úrovni.
"Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený. Tím bude měnová politika přispívat k udržení nízké inflace," píše se v rozhodnutí bankovní rady.
Národní banka momentálně předpokládá, že průměrná inflace letos dosáhne úrovně 2,1 % a v příštím roce zrychlí. Výhled růstu hrubého domácího produktu v letošním roce byl zároveň snížen z 2,2 % na 1,7 %. V příštím roce by měl HDP růst podle prognózy o 2,5 %.
Podle ekonoma Lukáše Kovandy se zvýšení základní úrokové sazby na čtyři procenta dalo očekávat. Centrální banka potvrzuje zásadní obrat v měnové politice, konstatoval expert.
"Namísto zlevňování peněz přistupuje k jejich opětovnému zdražování. Pro české domácnosti to představuje nepříznivou zprávu zejména v souvislosti s hypotékami, jejichž úročení se může v nadcházejících měsících dostat nad šest procent," dodal Kovanda.
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Zdroj: Libor Novák