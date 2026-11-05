Já za nic nemůžu. Fico poprvé komentoval vládní krizi na Slovensku

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) ve středu poprvé okomentoval současnou vládní krizi způsobenou odchodem jednoho z poslanců, takže koalice přišla o parlamentní většinu. Fico prakticky vyloučil konání předčasných voleb.
Podle Fica mohou za vládní krizi ostatní strany, konkrétně SNS a Hlas. "Pokud to oni nechtějí řešit, Smer to řešit bude," řekl premiér podle webu pravda.sk. Zároveň zdůraznil, že parlamentní volby proběhnou v určeném termínu v příštím roce.
Fico si postěžoval na to, že někteří poslanci mění stranickou příslušnost jako ponožky, což vede ke zmatení veřejnosti. Podotkl nicméně, že jeho Smeru se to netýká. Hlasu a SNS naopak vyčetl, že špatně sestavily kandidátní listiny v minulých volbách.
Ficovu vládu připravil o většinu poslanec Roman Malatinec, jenž je známým přeběhlíkem. Do parlamentu byl před třemi lety zvolen za Hlas, který loni opustil a přešel do Strany venkova. Web Topky.sk v úterý informoval, že Malatinec nyní přestupuje do nového projektu Taraba – Rozvoj Slovenska.
Koalice tak přišla o křehkou parlamentní většinu a momentálně se tak může opřít jen o 75 poslaneckých hlasů. Hned v úterý se to projevilo v Národní radě. Zahájení jednání se dopoledne opakovaně posouvalo, údajně z technických důvodů.
Ztráta většiny ještě neznamená pád vlády, ale koalic bude mít nepochybně problém s prosazováním svých návrhů. Konkrétně bude muset vždy spoléhat na to, aby předlohy podpořil i některý z dalších poslanců.
Poslední parlamentní volby proběhly na Slovensku v září 2023. Vítězný Smer v nich získal 22,94 procenta hlasů a 42 poslaneckých křesel. Původní vládní koalici sestavil s Hlasem-SD a Slovenskou národní stranou.
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Zdroj: Libor Novák