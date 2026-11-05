Babiš hodlá znovu obsadit pozici poradce pro národní bezpečnost

Česko by brzy mělo opět mít poradce pro národní bezpečnost. Ve čtvrtek to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na bezpečnostní konferenci Prague Security Dialogue, kterou pořádá Institut pro politiku a společnost, tedy think-tank vládního hnutí ANO.
Babišovým poradcem pro národní bezpečnost se v lednu stal Hynek Kmoníček, který tak navázal na činnost Tomáše Pojara, jenž radil bývalému premiérovi Petru Fialovi (ODS). Kmoníček ale v srpnu na funkci rezignoval a vrátil se do diplomacie.
Současný premiér na dnešní konferenci přislíbil obsazení uvolněné pozice. "Mluvím s nějakými lidmi, pochopil jsem, že je to obvyklé u spojenců, mluvil jsem o tom i s panem prezidentem, takže hledáme někoho na tu pozici, kdo by měl zkušenosti a byl v podstatě připraven okamžitě tu funkci obsadit," řekl Babiš podle webu novinky.cz.
Šéf hnutí ANO nicméně nikoho nejmenoval, takže v tuto chvíli není jasné, kdo jsou adepti na obsazení důležité pozice.
Poradce pro národní bezpečnost bývá tajemníkem Bezpečnostní rady státu, kterého na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává celý kabinet. Z titulu své funkce se dotyčný podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany země.
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Zdroj: Libor Novák