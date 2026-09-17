Špatná zpráva pro Olomouc. Zemřel místní úspěšný podnikatel Richard Morávek

Českou podnikatelskou sférou otřásla smutná zpráva. Ve věku pouhých 56 let zemřel známý olomoucký podnikatel Richard Morávek, developer a zakladatel skupiny Redstone.
Morávek v posledních týdnech bojoval o život v olomoucké fakultní nemocnici po úrazu hlavy, který si v červenci přivodil ve Španělsku. O úmrtí ve čtvrtek informovala jeho manželka. Pro web iDnes.cz potvrdil smutnou zprávu mluvčí skupiny Redstone.
Rodák ze Zábřehu se věnoval podnikání od začátku 90. let minulého století. Nejprve se zaměřoval na velkoobchod s potravinami, ale nakonec se přeorientoval na developerskou činnost a byznys s nemovitostmi. Nejvíce projektů uskutečnil v Olomouci, ale působnost jeho firmy se rozšířila i do Prahy, Ostravy, Pardubic či do zahraničí.
Velkým Morávkovým projektem byla proměna oblasti Šantovky v blízkosti historického centra Olomouce, kde na místě bývalé potravinářské továrny MILO dosud vzniklo obchodně společenské centrum Galerie Šantovka. V dalších etapách se počítá s výstavbou obytné zóny či administrativního centra.
Velké naděje do Morávka vkládal i extraligový klub HC Olomouc, protože podnikatel v posledních letech veřejně hovořil o plánu postavit novou hokejovou halu, která by nahradila stále méně vyhovující zimní stadion.
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Zdroj: Libor Novák