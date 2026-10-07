Popáleniny třetího stupně. Pro muže z obce na Opavsku letěl vrtulník

Dramatický zásah absolvovali v úterý večer moravskoslezští záchranáři. V jedné obci na Opavsku se vážně popálil muž, když se polil vroucím olejem. Na místě zasahoval i vrtulník, který pacienta dopravil na specializované nemocniční oddělení.
Záchranáři v úterý po 21. hodině vyjeli do Píště na Opavsku, kde se muž polil vroucím olejem. Kromě pozemní posádky zamířil na místo i záchranářský vrtulník, aby zajistil rychlý a šetrný transport do specializovaného centra v Ostravě.
"Šestačtyřicetiletý muž utrpěl popáleniny až třetího stupně téměř na deseti procentech povrchu těla, konkrétně na břiše, v třísle a na levostranných končetinách," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Zdravotníci u muže provedli sterilní krytí popálených ploch, zajistili důležitý tepelný komfort pacienta a nitrožilně podali potřebná léčiva. Muž byl následně ve stabilizovaném stavu transportován na popáleninové centrum do Fakultní nemocnice Ostrava.
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Zdroj: Jan Hrabě