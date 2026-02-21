Tragédie na českých horách. Lyžařka nepřežila srážku v Harrachově

Tragédie se před víkendem odehrála v jednom z lyžařských areálů v Krkonoších. Na sjezdovce v Harrachově se v pátek srazili dva lyžaři. Žena přes veškeré úsilí záchranářů nepřežila. Případem se zabývá policie.
Policie o případu informovala v pátek odpoledne na sociální síti. "Dnes se kolem poledne na sjezdovce v Harrachově srazili dva lyžaři, muž a žena. Lyžařka seniorského věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky ZZS o její záchranu," uvedla.
Strážci zákona v pátek prověřovali okolnosti tragické události přímo na místě. Incidentem se zabývá služba kriminální policie a vyšetřování v Semilech, která se s žádostí o pomoc obrátila na veřejnost.
"Žádáme svědky kolize na červené sjezdovce II v Harrachově, ke které došlo v její střední části zhruba 50 m nad konečnou zastávkou malého vleku, aby se nám ozvali na linku 158," vyzvali policisté.
18. února 2026 16:46
Lyžování , horská služba , záchranáři , Policie ČR
