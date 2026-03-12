Žádné výmluvy a výjimky. Trumpova Amerika reaguje na české obranné výdaje

Česko by jako členská země i za vlády Andreje Babiše (ANO) mělo plnit spojenecké závazky v rámci Severoatlantické aliance. Tlak v tomto ohledu vyvíjejí zejména Američané, kteří již reagovali na to, jak vypadá schválený státní rozpočet na rok 2026. Poslanci jej odsouhlasili ve středu.
Americká ambasáda v Česku ve čtvrtek sdílela článek zahraničního webu Euronews s titulkem, v němž je explicitně zmíněno, že obranné výdaje v rámci schváleného státního rozpočtu nedosahují spojeneckých závazků v rámci NATO.
"Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo 5 %. Žádné výmluvy, žádné výjimky," napsalo velvyslanectví na sociální síti X. Washington tak dal najevo svou nespokojenost.
Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2026 ve středu. Návrh podpořilo 103 poslanců vládní koalice, kterou tvoří ANO, SPD a Motoristé. Proti bylo 88 zástupců sněmovní opozice složené z ODS, STAN, Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL. Schválený rozpočet podle ministerstva financí reflektuje vládní priority a zahrnuje pět koaličních pozměňovacích návrhů v celkovém objemu 1,12 miliardy Kč, které ministerstvo podpořilo.
Ministerstvo nicméně uvedlo, že významnou kapitolou v rámci státního rozpočtu je obrana státu. Úřad, v jehož čele stojí Alena Schillerová (ANO), zdůraznil, že obranné výdaje meziročně vzrostou o 24 miliard korun. Za peníze má pokračovat modernizace armády, zvýší se také počet vojáků.
Zajímavostí je to, že právě dnes uplynulo 27 let od chvíle, co se Česko stalo členem NATO. Upozornilo na to například ministerstvo obrany. Výročí připomněl i ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
"Dnes si připomínáme 27 let od vstupu České republiky do NATO. Byl to historický okamžik nejen pro naši zemi, ale i pro celou Evropu. Společně s Polskem a Maďarskem jsme vstoupili do nejsilnější obranné aliance na světě. Spojenectví, solidarita a princip kolektivní obrany jsou tak základem naší bezpečnosti," napsal Metnar.
Andrej Babiš , Vláda ČR , ministerstvo obrany , Armáda České Republiky , USA (Spojené státy americké) , NATO
