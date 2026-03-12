IEA varuje před největším narušením dodávek ropy v historii. Zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je důležitější, reagoval Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prohlásil, že zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je pro něj mnohem důležitější prioritou než stabilita cen ropy. Reagoval tak na rostoucí volatilitu na energetických trzích, kterou vyvolal prohlubující se válečný konflikt v Perském zálivu a útoky na klíčové námořní trasy.
Trump se pokusil zmírnit obavy z drahých paliv argumentem, že Spojené státy jsou v současnosti zdaleka největším producentem ropy na světě. Podle jeho slov tak USA na vysokých cenách energií paradoxně „vydělávají spoustu peněz“. Tento zisk je však podle něj druhořadý ve srovnání s nutností zastavit stát, který označil za „říši zla“, před zničením Blízkého východu i celého světa jaderným arzenálem.
Slova amerického prezidenta přicházejí v momentě, kdy Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala varování před největším narušením dodávek ropy v historii globálního trhu. Zablokovaný Hormuzský průliv a stupňující se íránské útoky na tankery totiž ohrožují plynulost zásobování, což by mohlo mít drastické dopady na ekonomiky závislé na dovozu surovin.
Souběžně s ekonomickou rétorikou se vyostřuje i hrozba totální destrukce íránské infrastruktury. Trump nedávno novinářům sdělil, že americká armáda je schopna zlikvidovat kompletní elektrickou síť Íránu během jediné hodiny, přičemž její obnova by trvala nejméně čtvrt století. Ačkoliv dodal, že by k takovému kroku přistupoval nerad, jasně tím definoval úroveň možného vojenského úderu.
Íránská odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Nejvyšší bezpečnostní činitel Alí Larídžání kontroval prohlášením, že v případě útoku na íránské elektrárny „celý region zhasne“ během necelých třiceti minut. Larídžání tím naznačil schopnost Teheránu provést masivní odvetné kybernetické nebo vojenské údery na energetické sítě v sousedních zemích, které hostí americké síly.
Kromě hrozby energetického kolapsu přidal Larídžání i mrazivé varování pro americké vojáky v regionu. Podle něj by nastalá tma a chaos poskytly „bohaté příležitosti k lovu“ na příslušníky amerických ozbrojených sil, kteří by se v nastalém zatmění snažili najít bezpečí. Tato rétorika jen podtrhuje, jak brutální a asymetrickou formu může konflikt v nejbližších dnech nabrat.
Do stupňujícího se napětí mezi Washingtonem a Teheránem se vložilo také Rusko, které vyzvalo Spojené státy a Izrael k okamžitému zastavení útoků. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že Moskva je hluboce znepokojena eskalací konfliktu a volá po návratu k jednacímu stolu. Rusko zároveň poukázalo na extrémně těžkou humanitární situaci v zasažených oblastech.
Ruská výzva k dialogu přichází v době, kdy jsou diplomatické kanály mezi hlavními aktéry prakticky mrtvé. Zatímco Trump trvá na tom, že Íránu nikdy nedovolí vlastnit jadernou zbraň, a Teherán hrozí ochromením celého Blízkého východu, prostor pro kompromis se neustále zmenšuje. Situace v regionu je tak momentálně nejnapjatější od začátku bojů na konci února.
Prezident Donald Trump se snaží Američany přesvědčit, že současný dramatický nárůst cen pohonných hmot je pouze nezbytnou, ale krátkodobou obětí. Podle jeho slov i vyjádření Bílého domu ceny benzínu „velmi rychle klesnou“, jakmile skončí vojenská operace v Íránu. Energetický poradce Chris Wright dokonce mluví o týdnech, nikoliv měsících. Analytici z Wall Street jsou však k tomuto optimismu skeptičtí a upozorňují, že realita ropného trhu je mnohem složitější než politický marketing.
Zdroj: Libor Novák