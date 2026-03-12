Íránci se mohou zúčastnit MS ve fotbale, s ohledem na jejich životy to ale nedoporučuji, prohlásil Trump

Účast íránské fotbalové reprezentace na nadcházejícím mistrovství světa v Severní Americe se ocitla v centru diplomatických i bezpečnostních sporů. Americký prezident Donald Trump sice prohlásil, že íránský národní tým je ve Spojených státech vítán, zároveň však zpochybnil, zda je jeho start v aktuální situaci vhodný.
Trump se ke sportovnímu tématu vyjádřil na sociálních sítích, kde uvedl, že s účastí Íránců souhlasí, ale s ohledem na „jejich vlastní životy a bezpečí“ nepovažuje jejich start v turnaji za rozumný. Tento komentář přichází v době, kdy jsou vztahy mezi oběma zeměmi na bodu mrazu kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu, který začal koncem února.
Íránská strana naopak vysílá signály o možném bojkotu. Ministr sportu a mládeže Ahmad Donjamalí v íránské státní televizi prohlásil, že za současných podmínek je start fotbalistů nemožný. Jako hlavní důvody uvedl americké útoky na íránské území a smrt nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, kterého označil za oběť atentátu „prohnilé vlády“.
Podle Donjamalího nejsou íránští reprezentanti v bezpečí a atmosféra v hostitelských městech Spojených států by pro ně byla neúnosná. Ministr připomněl, že během posledních měsíců byl Írán zatažen do dvou válečných střetů, které si vyžádaly tisíce obětí, což podle něj účast na světovém šampionátu definitivně vylučuje.
Situaci se pokusil uklidnit šéf FIFA Gianni Infantino, který je znám svými blízkými vztahy s americkým prezidentem. Infantino potvrdil, že s Trumpem o záležitosti hovořil a dostal ujištění, že íránský tým má dveře otevřené. Navzdory tomuto politickému pozvání však zůstává rozhodnutí o odletu do zámoří na vedení v Teheránu.
Írán má v rámci základní skupiny odehrát tři atraktivní utkání na půdě USA. První dva zápasy proti Novému Zélandu a Belgii jsou naplánovány na 15. a 21. června v Los Angeles, skupinu by pak měli íránští fotbalisté uzavřít 26. června v Seattlu soubojem s Egyptem. Všechna tato města hostí turnaj společně s Kanadou a Mexikem.
Oficiální stažení týmu z mistrovství světa takto krátce před zahájením by bylo v moderní éře fotbalu bezprecedentním krokem. Pokud by se Írán k tomuto kroku skutečně odhodlal, hrozily by mu od federace FIFA tvrdé sankce. Ty zahrnují nejen pokuty ve výši stovek tisíc dolarů, ale také možný zákaz startu v budoucích ročnících prestižního turnaje.
V tuto chvíli není jasné, zda Írán již podal oficiální žádost o odstoupení. FIFA ani Íránská fotbalová federace na dotazy médií zatím neodpověděly.
