Maďarský premiér Viktor Orbán vystupňoval napětí ve vztazích s Kyjevem prohlášením, podle kterého Ukrajinci plánují útoky na jeho rodinu. Toto obvinění přichází v době vrcholící předvolební kampaně, kdy Orbán čelí vážné politické konkurenci. Kritici maďarského premiéra naznačují, že celou roztržku využívá k získání politických bodů před dubnovými parlamentními volbami, které by mohly ukončit jeho šestnáctiletou nadvládu.
Ve středu večer zveřejnil Orbán video, na kterém emotivně hovoří se svými dcerami po telefonu. Vzkázal jim, že zprávy brzy přinesou informace o ukrajinských hrozbách směřovaných nejen proti němu, ale i proti jeho dětem a vnoučatům. Premiér zdůraznil, že situaci je třeba brát vážně, ale zároveň vyzval své blízké, aby se nenechali zastrašit.
Tato reakce byla vyvolána slovy Hrihorije Omelčenka, vysloužilého ukrajinského politika a bývalého důstojníka tajné služby SBU. Omelčenko v televizním rozhovoru naznačil, že pokud Orbán nezmění svůj protiukrajinský postoj, mohli by jej pronásledovat ozbrojení mstitelé. Ačkoliv jde o okrajovou postavu známou výstředními výroky, maďarská vláda tyto hrozby okamžitě využila v rámci své kampaně.
Předvolební průzkumy v Maďarsku naznačují, že Orbánův blok zaostává až o 20 procentních bodů za vyzyvatelem Péterem Magyarem. To vedlo k výraznému zintenzivnění rétoriky namířené proti Ukrajině. Celý spor se vyostřil poté, co Kyjev oznámil, že oprava ropovodu přepravujícího ruskou ropu do Maďarska potrvá několik týdnů. Orbán následně reagoval vetováním dalších unijních sankcí i miliardové půjčky pro Ukrajinu.
Situace nabyla dramatických rozměrů minulý pátek, kdy maďarská protiteroristická policie zadržela konvoj dvou obrněných vozů ukrajinské státní spořitelny Oschadbank. Skupina převážela z Vídně do Kyjeva desítky milionů eur v hotovosti a devět kilogramů zlata. Zatímco Ukrajina hovořila o běžném vládním převodu, o kterém byly maďarské úřady předem informovány, Budapešť naznačila podezření z praní špinavých peněz.
Podmínky zadržení sedmi ukrajinských občanů vyvolaly diplomatický skandál. Podle právního zástupce zadržených byli muži drženi v izolaci a jednomu z nich, který trpí cukrovkou, byla údajně odepřena řádná právní pomoc. Ukrajinské ministerstvo zahraničí dokonce uvedlo, že na zadržené byl vyvíjen fyzický i psychický nátlak s cílem donutit je k natočení doznání na video, což Kyjev přirovnal k metodám ruských tajných služeb.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó označil ukrajinská obvinění za patetická a kontroval otázkami, na co měla být obrovská hotovost v Maďarsku použita. Ukrajinská strana naopak kroky Budapešti, která si peníze i zlato nadále ponechává, označila za státní terorismus a braní rukojmí za účelem výkupného. Roztržka mezi oběma zeměmi se tak stala ústředním tématem maďarských voleb, které se konají 12. dubna.
Viktor Orbán se v kampani stylizuje do role kandidáta míru, který chrání zemi před zatažením do konfliktu. Svým příznivcům vzkázal, že vítězství jeho rivala by znamenalo přímé zapojení Maďarska do války na straně Ukrajiny. Mezitím se objevily zprávy o plánech na dezinformační kampaň, která má Orbánovy šance na znovuzvolení podpořit.
Ruský prezident Vladimir Putin se v souvislosti s pokračujícími údery Spojených států a Izraele na Írán snaží stylizovat do role mezinárodního mírotvůrce. Jen během posledního týdne proběhly mezi Moskvou a Teheránem dva telefonické hovory na prezidentské úrovni. Kreml nyní oficiálně volá po „rychlé deeskalaci a politickém řešení“, což ovšem kontrastuje s faktem, že Rusko samo pokračuje v opotřebovávací válce proti Ukrajině, kterou rozpoutalo v roce 2022.
Zdroj: Libor Novák