Trump mobilizuje síly. Chce v Maďarsku udržet u moci Orbána

Maďarský premiér Viktor Orbán čelí nejtěžšímu volebnímu souboji za posledních 16 let své vlády a americký prezident Donald Trump spolu se svým hnutím MAGA podle webu Politico mobilizují síly, aby mu pomohli. Podle aktuálních průzkumů Orbán poprvé zaostává za svým bývalým spojencem a nynějším vyzyvatelem Péterem Magyarem. Ten dokázal využít frustraci voličů z rekordní inflace, hospodářské stagnace a série politických skandálů, které otřásly maďarskou scénou.
Pro představitele hnutí MAGA není Orbán pouze politickým partnerem, ale především inspirací. Američtí konzervativci dlouhodobě vyzdvihují jeho tvrdý postoj k migraci, boj proti progresivním kulturním institucím, odpor k Bruselu a skepsi vůči pomoci Ukrajině jako vzor vládnutí. Viceprezident JD Vance v minulosti otevřeně prohlásil, že se Spojené státy mohou z Orbánových „chytrých rozhodnutí“ mnohému naučit.
Spolupráce mezi oběma stranami je hluboká a institucionální. Maďarská vláda a její think-tanky, jako je nadace Századvég nebo Dunajský institut, jsou úzce propojeny s Trumpovým týmem a americkou Heritage Foundation. Sám Orbán se na veřejných shromážděních chlubil, že jeho lidé jsou přímo zapojeni do systému tvorby politiky Trumpova štábu, se kterým sdílejí výzkumy a ideové koncepty.
Trumpovi spojenci oceňují na maďarském premiérovi především jeho loajalitu. Zatímco jiné politiky, jako je italská premiérka Giorgia Meloniová, kritizují za podporu Ukrajiny nebo spolupráci s administrativou Joea Bidena, Orbán zůstal Trumpovým spojencem i v době, kdy byl americký exprezident politicky odepisován. Tuto věrnost mu nyní MAGA oplácí plným nasazením v předvolební kampani.
Nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marca Rubia v Budapešti podtrhla význam, jaký Trumpova administrativa Maďarsku přikládá. Rubio mluvil o „zlaté éře“ vzájemných vztahů a přislíbil zemi v případě potřeby finanční podporu, ovšem s jasnou podmínkou – že Orbán zůstane u moci. Analytici upozorňují, že pro hnutí MAGA jsou maďarské dubnové volby stejně důležité jako americké volby do Kongresu.
Případná porážka Viktora Orbána by byla vnímána jako citelná rána pro globální populistické hnutí. Podle spojenců z maďarského vládního prostředí hraje Orbán neúměrně velkou roli v uvažování mnoha pravicových stran a lídrů po celé Evropě. Jeho neúspěch by tak mohl krátkodobě ovlivnit politickou dynamiku na celém kontinentu a oslabit ideologické sebevědomí národně-konzervativních sil.
Tři týdny před volbami se v Budapešti uskuteční konference CPAC, která má sloužit jako demonstrace síly mezinárodního konzervatismu. Orbán doufá, že se akce zúčastní i sám Donald Trump, který má na akci trvalé pozvání. Ačkoliv Trump návštěvu v lednu naznačil, zatím zůstává nejasné, zda do maďarské metropole skutečně dorazí, i vzhledem k aktuálnímu dění na Blízkém východě.
Právě válka USA a Izraele s Íránem vnáší do kampaně další nejistotu. Orbán se od konfliktu snaží diskrétně distancovat, přestože přiznal, že s ním Trump nálety předem konzultoval. Zároveň se premiér pokouší vykreslit nadcházející volby jako referendum o válce na Ukrajině a svého vyzyvatele označuje za loutku Bruselu. Péter Magyar však úspěšně vrací téma k ekonomickým problémům běžných lidí.
Navzdory masivní podpoře z USA průzkumy naznačují, že opoziční strana Tisza si udržuje náskok devíti bodů před vládním Fideszem. Maďarský forint je pod tlakem kvůli geopolitickému napětí a hrozí další nárůst cen energií. Otázkou zůstává, zda případná Trumpova návštěva dokáže zvrátit nálady voličů, nebo zda americký prezident nakonec odepře podporu spojenci, jehož šance na vítězství by se zdály být ztracené.
Prezident iráckého Kurdistánu Nechirvan Barzani vydal u příležitosti 35. výročí kurdského povstání z roku 1991 prohlášení, ve kterém se nepřímo vyjádřil k aktuálně eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě. Barzani zdůraznil, že region Kurdistánu musí i nadále zůstat klíčovým faktorem míru a stability. Podle jeho slov se toto území nesmí stát součástí žádného ozbrojeného konfliktu nebo vojenské eskalace, která by mohla poškodit životy a bezpečí tamních občanů.
Zdroj: Libor Novák