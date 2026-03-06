Březnové počasí umí být překvapivé. Meteorologové poukázali na možného viníka

Březen je prvním měsícem meteorologického jara. Za okny tomu zatím všechno nasvědčuje, ale návrat chladnějšího počasí není v jeho průběhu zcela vyloučen. Do Česka by dokonce ještě mohl vpadnout arktický vzduch.
Březen ještě zpravidla přináší velké výkyvy. Meteorologové dokonce v minulém týdnu upozornili, že letos může sehrát roli i výrazně rozpadlý polární vír. Jeho narušení či rozpad totiž může mít vliv i na počasí v Evropě. Většinou dojde k zablokování teplejšího proudění z Atlantiku a následnému vpádu arktického vzduchu od východu.
Experti původně očekávali, že na začátku třetího kalendářního měsíce dojde k rozpadu víru, k hlavnímu stratosférickému oteplení a také k obrácení proudění, tedy z východu na západ.
Několik dní nazpět ale nebylo jasné, jaký vliv bude mít rozpad polárního víru na počasí v Česku. "Upozorňujeme, že ani takto výrazný rozpad polárního víru nezaručuje, že se zrovna k nám nakonec arktický vzduch dostane. Pravděpodobnost, že se tak stane, se tím ale zvyšuje," vysvětlovali meteorologové.
Podle měsíčního výhledu, který hydrometeorologický ústav zveřejnil v pondělí, má být období do 29. března teplotně průměrné nebo slabě nadprůměrné a srážkově podprůměrné nebo slabě podprůměrné.
Tento a příští týden mají být podobné nadprůměrně teplému poslednímu únorovému týdnu. Bude převážně slunečno. Ráno se mohou vyskytovat mlhy, teploty se budou držet kolem nuly. Přes den pak vystoupají až na 13 °C. Pouze v případě výskytu déletrvající mlhy bude výrazně chladněji.
"I ve 3. a 4. březnovém týdnu zůstanou minimální teploty většinou kolem bodu mrazu, nicméně v rámci těchto týdnů již očekáváme větší oscilace. V maximech bude pravděpodobně nejchladnější třetí březnový týden, kdy jejich průměr klesne pod 10 °C, v posledním březnovém týdnu se vrátí opět k hodnotám z první poloviny měsíce, tedy v průměru kolem 12 °C," uvedli meteorologové ve výhledu.
První polovina března bude suchým obdobím. Srážky se vyskytnou pouze výjimečně, pravděpodobněji v menším množství až ve druhé dekádě. Návrat ke srážkovému průměru nebo slabému podprůměru s úhrny přes 5 milimetrů se očekává až ve druhé polovině března.
"S ohledem na teploty a srážky lze očekávat v horských oblastech další postupné odtávání sněhu, způsobené zejména slunečním svitem a vysokými teplotami. Pravděpodobnost přírůstku nového sněhu na horách je malá a pokud tak omezená na krátké epizody ve druhé polovině měsíce, mimo horské polohy bude sněžit jen výjimečně a sněhová pokrývka bude s ohledem na teplý povrch rychle odtávat," dodal ústav.
Zdroj: Libor Novák