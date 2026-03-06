Sparta s Olomoucí narazí v Konferenční lize na nejtěžší možné soupeře

Po posledním pohárovém týdnu je jisté, že v evropských klubových fotbalových soutěží zbyli už jen dva čeští zástupci, oba v Konferenční lize. Sparta i Olomouc se dozvěděly své soupeře pro osmifinále této soutěže. Ze soupeřů, kterých se jim nabízelo, vzešli ti nejtěžší možní. V případě Sparty jde o nizozemský AZ Alkmaar i s českým legionářem Matějem Šínem v kádru. Olomouc, pro kterou to bude historicky první evropské osmifinále, vyzve německou Mohuč. Poslední los v Nyonu také rozhodl o dvojice pro osmifinále zbylých dvou evropských soutěží Ligy mistrů a Evropské ligy.
Protože pražská Sparta skončila v ligové fázi Konferenční ligy na čtvrtém místě, znamenalo to pro ni přímý postup do osmifinále a na rozdíl od Olomouce tak vyhnula úvodnímu předkolu. Z něho naopak vykrystalizovali dva možní soupeři pro letenský celek a z dvojice AZ Alkmaar-Celje nakonec vzešel ten těžší soupeř z Nizozemska.
Co se týče AZ Alkmaaru, jedná se v současnosti o pátý celek nizozemské nejvyšší soutěže a také o pravidelného účastníka evropských pohárů. Vždyť se jeho největší klubový úspěch na evropské scéně datuje až do roku 1981, kdy hrál ve finále tehdejšího Poháru UEFA. Alkmaar se mezi nejlepších šestnáct týmů Konferenční ligy dostal poté, co ve zmiňovaném předkole postoupil přes arménský Noah, přestože s tímto celkem nejprve v Arménii překvapivě prohrál 0:1. V následné domácí odvetě už ale arménský celek přehrál 4:0.
„Určitě nás nečeká nic jednoduchého, Alkmaar má silné a mladé mužstvo. Pokud ale chceme jít v Evropě co nejdál, musíme zvládnout každou překážku. Dobře se na ně připravíme a věřím, že v tomto dvojzápase uspějeme. Výhodou může být, že odvetu hrajeme doma na Letné,“ směřuje svůj pohled směrem k osmifinálovému dvojzápasu v rozhovoru pro klubový web sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, přičemž ho doplnil kouč Sparty Brian Priske následovně: „Alkmaar je velmi kvalitní mužstvo s výbornou technickou vybaveností a spoustou mladých talentovaných hráčů. Nyní můžeme naplno začít s přípravou na oba duely, zároveň však budeme udržovat maximální soustředění na ligu i domácí pohár.“
Připomeňme, že dánský stratég Priske se vrátil do Sparty poté, co trénoval v Nizozemsku Feyenoord Rotterdam, a tak zase po čase okusí, jak chutná nizozemský fotbal, přičemž Alkmaar jistě dobře ze svého nizozemského působení zná.
Sparta se pak v osmifinále evropského poháru představí po dvouleté pauze. Naposledy se v této fázi přestavila v rámci Evropské ligy, když tehdy narazila na silný Liverpool, s nímž prohrála dvakrát jasně – 1:5 doma a 1:6 venku.
V Česku se může poprvé od přestupu z Baníku Ostrava ukázat zase ofenzivní záložník Matěj Šín, který působí právě v Alkmaaru. Nicméně tento jednadvacetiletý reprezentant však poslední dobou pravidelně v základu nenastupuje a spíše tak má momentálně svoje místo mezi náhradníky. Dodejme, že tento český fotbalista si v minulosti prošel těžkým, avšak nakonec naštěstí úspěšným bojem s rakovinou varlat.
Ani Olomouc nečeká mezi nejlepší šestnáctkou Konferenční ligy nic jednoduchého. Poprvé po dlouhých 33 letech se právě i tento hanácký klub dostal do osmifinále evropské poháru, přičemž naposledy byl podobně daleko v evropské soutěži právě před již zmiňovanou dobou v rámci tehdejšího Poháru UEFA, kam tehdy postoupil až do čtvrtfinále.
I když i Olomouc mohla narazit klidně na slabšího soupeře v podobě kyperské Larnaky, nakonec ji osudí v Nyonu přisoudilo bundesligovou Mohuč. Pro oba celky to tak bude vůbec první vzájemné střetnutí na mezinárodní scéně a jakkoli se jedná v případě Mohuče o šestý celek loňského bundesligového ročníku, v tom aktuálním se nachází až na 13. místě. V ligové fázi Konferenční ligy si účast v osmifinále vybojovala čtyřmi výhrami, jednou porážkou a třemi remízami, přičemž se tak v tabulce umístila na sedmém místě.
„Myslím, že většina z nás je nadšena. Mohuč je tým z Bundesligy, takže jde o velice atraktivního soupeře, což je pro všechny lákavé. S losem jsme spokojeni. Vnímáme ale, že jde o extra silného soupeře. Šance jsou vždy. Teď nás beru trochu za černého koně soutěže z 24. místa, z něhož jsme postoupili do vyřazovací fáze. Je to fotbal, stát se může cokoliv. Půjdeme do toho stejně jako do duelu s Lausanne – s maximálním odhodláním. Uděláme maximum, abychom zabojovali o postup,“ uvedl k losu a nadcházejícím osmifinálovým bojům kouč Olomouce Tomáš Janotka.
„Sigma sice nepochází z jedné z velkých evropských lig, ale i tak si zaslouží náš největší respekt. V této sezoně Konferenční ligy již ukázala, že umí být houževnatým a odolným týmem. Pro naše fanoušky je to další zajímavý venkovní výlet na cestě, která už tak byla vzrušující,“ našel slova pochvaly a respektu směrem k šestému celku české ligy předseda mohučského představenstva Christian Heidel.
Osmifinálové úvodní zápasy jsou na programu ve čtvrtek 12. března, o týden později se odehrají odvety. Stejné termíny platí i pro osmifinále Evropské ligy.
V osmifinále Evropské ligy budou moct čeští fanoušci držet palce hned pěti legionářům
To se rozlosovalo již také a svého soupeře se tak mimo jiné dozvěděli i čeští fotbalisté hrající za vítěze ligové fáze Evropské ligy, tedy francouzský Lyon – Pavel Šulc a Adam Karabec. Nutno dodat, že prvně jmenovaná opora české reprezentace je momentálně ve stavu zraněných, nicméně alespoň jeho spoluhráči se budou moct těšit na osmifinálový souboj se Celtou Vigo.
Dalším Čechem je brankář portugalské Bragy Lukáš Horníček, jehož soupeřem v osmifinále této soutěže bude Ferencváros Budapešť. V dánském Midtjyllandu má český fotbal pro změnu jako svého zástupce Adama Gabriela, jenž si se svými spoluhráči okusí atmosféru anglické Premier League, neboť se můžou těšit na Nottingham.
V Lize mistrů dojde na bitvy gigantů, Schick a spol. se těší na Arsenal
Své osmifinále již zná také nejprestižnější Liga mistrů. I v ní má český fotbal své zastoupení v podobě české reprezentační opory Patrika Schicka, jenž se svým Leverkusenem nyní nastoupí proti Arsenalu.
Osmifinálový program nabídne minimálně dvojici nabitých dvojzápasů, nejprve Paris Saint Germain se popere o postup do čtvrtfinále s dalším londýnským klubem Chelsea a Real Madrid se zase jednou potká s Manchesterem City. Další dvojice v osmifinále, jehož první zápasy jsou na programu 10. a 11. března a odvety o týden později, pak jsou následující: Galatasaray – Liverpool, Bergamo – Bayern Mnichov, Newcastle – Barcelona, Atlético Madrid – Tottenham a Bodö/Glimt – Sporting Lisabon.
Související
Plzeň poprvé v Evropské lize prohrála a stalo se jí to osudným. Olomouc jde dál
Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí
Fotbal , AC Sparta Praha , SK Sigma Olomouc
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Sparta s Olomoucí narazí v Konferenční lize na nejtěžší možné soupeře
před 1 hodinou
Za vraždu dítěte na Lounsku hrozí výjimečný trest. Policie vznesla obvinění
před 1 hodinou
Rakušan znovu neuspěl ve volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny
před 2 hodinami
Plzeň poprvé v Evropské lize prohrála a stalo se jí to osudným. Olomouc jde dál
před 3 hodinami
Trump prozradil, co USA dělají potichu a bez problémů. Jde o Blízký východ
před 3 hodinami
Špehovali pro Sověty. V USA před 75 lety začal proces s Rosenbergovými
před 4 hodinami
Březnové počasí umí být překvapivé. Meteorologové poukázali na možného viníka
před 5 hodinami
Trump vyhlásil nový přístup k Íránu: Jediná možnost ukončení války je bezpodmínečná kapitulace
před 6 hodinami
Konec přemrštěných cen benzinu a nafty? Ministerstvo financí zakročí proti prudkému zdražování benzinek
před 7 hodinami
Rusko těží z války proti Íránu. Poptávka po ropě roste, USA udělily Indii výjimku
před 8 hodinami
USA stojí válka v Íránu téměř miliardu dolarů denně. Jak dlouho může Teherán vzdorovat?
před 9 hodinami
Ceny ropy míří k největšímu nárůstu za poslední čtyři roky
před 9 hodinami
Maďarsko zadrželo zaměstnance ukrajinské banky a desítky milionů dolarů a eur
před 10 hodinami
Trump mobilizuje síly. Chce v Maďarsku udržet u moci Orbána
před 11 hodinami
Trump otočil. Už to není Putin, tentokrát je podle něj překážkou míru Zelenskyj
před 12 hodinami
Válka s Íránem může Netanjahuovi doma pomoci, Izraeli ale v zahraničí uškodí
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: Jaro se projeví v plné síle, teploty vyrostou na 17 stupňů
včera
Opozice tepe vládu, Babiš se brání. Tvrdá kritika Česka z úst Merricka rezonuje politiky
včera
Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci statisíců Libanonců
včera
Vládní poslanci vlepili políček spravedlnosti. Sněmovna nevydala Babiše ani Okamuru ke stíhání
Poslanecká sněmovna ve čtvrtek rozhodla, že nevydá premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani předsedu Sněmovny Tomia Okamuru z SPD k trestnímu stíhání. Dolní komora tak vyhověla doporučení mandátového a imunitního výboru, který navrhl obě žádosti policie zamítnout. Pro zachování imunity obou vrcholných politiků hlasovalo 104 přítomných vládních poslanců, čímž koalice tvořená subjekty ANO, SPD a Motoristé sobě využila svou pohodlnou většinu 108 hlasů.
Zdroj: Libor Novák