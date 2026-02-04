Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí

Rozhodně je to nevídaný úspěch, který se málokdy českému fotbalovému klubu na evropské scéně stane. Takoví slávisté v Lize mistrů by mohli Západočechům jejich bilanci závidět. Viktoria Plzeň totiž prošla ligovou fází Evropské ligy s nabitými soupeři bez jediné prohry s tím, že se jí to podařilo jako jedinému účastníkovi v této soutěži. Nic na tom nezměnily ani její poslední dva zápasy, v rámci nichž nejprve doma s Portem remizovala 1:1, i když sahala po senzační výhře. Basilej pak venku porazila 1:0.
Ještě před duelem s Portem existovala pro Viktoriány naděje, že by se snad mohli přiblížit k přímému postupu do osmifinále. Potřebovali však k tomu domácí výhru nad silným portugalským soupeřem. A vstup do tohoto prvního utkání po zimní pauze pro Plzeň vyšel Západočechům dokonale, neboť už po šesti minutách hry v něm vedli 1:0. To poté, co gólman Porta Costa neodkopl míč podle svých představ a trefil tak Višinského dělajícího rozehrávajícím soupeřům neplechu, díky čemuž se dostal kulatý nesmysl k Valentovi, ten pak předal Červovi a právě tento posledně jmenovaný hráč se nakonec rozhodl k nechytatelné střele pod břevno, 1:0 pro Plzeň.
Šest minut na to se pokoušel o navýšení svým technickým zakončením Kabongo, ovšem to jen těsně minulo zadní tyč. Za další šestiminutovku tu však byli se svou první větší příležitostí hosté, když se Sainz dostával do brejku. Na jeho konci ale nakonec zamířil pouze do gólmana Wiegeleho. Po půlhodině hry to pro změnu mohli být opět domácí, kteří se mohli uklidnit druhou přesnou trefou, kdyby se ovšem po svém uvolnění Memič technickou střelou trefil mezi tři tyče. Ve 34. minutě musela Plzeň sáhnout k vynucenému střídání, jelikož se zranil Kabongo. Toho na hrací ploše nahradil Adu a byl to právě on, kdo za chvíli soupeři z Porta ukázal, s kým budou mít tu čest. Po své individuální akci ale pouze těsně minul.
Porto se sice dostávalo do slibných pozic, nicméně jejich finální fáze pokaždé ztroskotala na nepřesnosti. Nejblíže ke skórování a vytouženému vyrovnání nakonec v prvním poločase měli fotbalisté Porta těsně před jeho koncem. Tehdy lotyšský arbitr Treimanis byl přivolán k VAR poté, co zahrál na brankové čáře rukou bránící Vydra. Ten tak zabránil hlavičce Samua mířící do branky a proto tak nemohlo být divu, že nakonec sudí dospěl k přímé červené kartě pro plzeňského kapitána. Samu tak dostal druhou příležitost k zakončení, tentokrát tedy z penalty. Jenže tu naštěstí pro Plzeň neproměnil, jelikož netrefil vůbec bránu.
Podruhé v řadě tak tedy svěřenci kouče Martina Hyského museli dohrávat duel Evropské ligy o deseti, neboť to samé se jim přihodilo i v předešlém duelu s Panathinaikosem Atény. I v oslabení ale Plzeň pokračovala v pozorném bránění. Na posledních 30 minut nastoupil na hřiště ke svému poslednímu domácímu zápasu za Viktoriány loučící se Havel, jenž odchází do Bohemians 1905.
Na hostech byla postupem času znát frustrace z toho, že se jim nedaří využít početní výhodu a tak docházelo k řadě tvrdým střetům a faulům, naopak plzeňští se ani v oslabení nebáli hrát dopředu jako třeba v 76. minutě, kdy po dalším brejku opět zahrozil agilní Adu, jenž tentokrát nechal vyniknout hostujícího gólmana. Porto zkrátka poznávalo, proč se může Plzeň pyšnit nejlepší obranou v soutěži s jejími dosud dvěma inkasovanými góly. I tak si ale nadále museli plzeňští dávat pozor na stále stupňující se tlak. V 79. minutě nejprve rakouský brankář v plzeňských službách zneškodnil Gülovo zakončení z úhlu, chvíli na to už ale klidně mohli hosté slavit, protože se jim podařilo překonat gólmana Wiegeleho. Nicméně byla rozhodčími spatřena hra rukou ze strany Samua.
Duel se dostal do fáze, kdy už všichni čeští fotbaloví fanoušci věřili, že by se Viktoriánům mohla povést další senzace v Ligové fázi, jenže v 90. minutě se k míči dostal opět střídající Gül, jenž poté, co dostal chvíli prostoru přesnou trefou k tyči vyrovnal.
V Basileji se stvrdil další plzeňský postup do evropského jara v řadě
To, že si téměř bez potíží vybojovaný postup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy Viktoriáni skutečně zasloužili, potvrdili ve svém závěrečném vystoupení v Ligové fázi na hřišti FC Basilej. Co na tom, že Západočeši nemohli oproti zápasu s Portem počítat se zraněným Aduem a potrestaným kapitánem Vydrou stejně jako s 11 dalšími hráči kvůli nemožnosti zapsat na soupisku pro Evropskou ligu zimní posily.
Stejně jako doma proti Portu, tak i venku proti Basileji se do zápasu pustili Západočeši bez bázně a hany. Nicméně to byli přeci jenom domácí, kteří jako první výrazněji zahrozili, když nejprve v 15. minutě bránící Dweh si při odvracení centrovaného balonu málem vstřelil vlastní gól. Z následného rohu pak hlavičkoval Adjetey, naštěstí pro Wiegeleho jen do středu plzeňské svatyně.
Nakonec se svých možností dočkala i Plzeň, konkrétně ve 37. minutě, kdy dobře hrající mladý Panoš poslal míč do vápna Ladrovi, jenž přestřelil. O dvě minuty později se už ale mohli hosté radovat. To Doski rozehrával roh, jenž přetáhl až na zadní tyč, kde byl nikým nehlídaný Panoš a ten z voleje otevřel skóre, 1:0.
Do druhého poločasu přišel za domácí chytat Salvi, který tak nahradil zraněného Hitze. Dlouho ale čekal nějaké zahřátí v podobě zákroku, jako první totiž po změně stran hrozili domácí. V 50. minutě šel sám na plzeňského gólmana Wiegeleho Otele, než však stačil něco vymyslet, předkopl si daleko před sebe míč. Až po hodině hry se k další šanci dostali i hosté, přičemž navíc z toho byla i trefa do sítě v podání Souarého, jemuž asistoval Memič. Stav však zůstal 1:0 pro Plzeň kvůli odhalenému ofsajdovému postavení.
Postupem času to byli spíše plzeňští, kteří byli nebezpečnější. V 76. minutě to byl opět Souaré, kdo byl blízko k druhému plzeňskému gólu, jenže tentokrát zamířil do boční sítě. Na svou další velkou příležitost svých miláčků si museli domácí fanoušci počkat až do nastaveného času, kdy ale Shaqiri nepřetavil v gól svoji nadějnou pozici, z níž nakonec mířil vedle.
Díky této výhře si tak zajistili Západočeši výhodnější postavení pro los první jarního vyřazovacího kola.
Konečné výsledky zápasů Ligové fáze Evropské ligy UEFA:
7. kolo (22.1.2026):
Viktoria Plzeň – FC Porto 1:1 (1:0)
Branky: 6. Červ – 90. Gül. Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (všichni Lit.) – Fabbri (video, It.). ŽK: Doski, Adu – Bednarek, Rosario, Kiwior. ČK: 45.+4 Vydra (Plzeň). Diváci: 11 108
Plzeň: Wiegele - Memič, Doski, Spáčil, Souaré – Červ, Valenta – Višinský (60. Havel), Ladra (82. Zeljkovič), Kabongo (34. Adu) – Vydra. Trenér: Hyský.
Porto: D. Costa – A. Costa (56. Moura), Bednarek, Kiwior, Fernandes (71. Varela) – Rosario – Froholdt, Mora (56. Veiga) – Gomes (71. Gül), Samu, Sainz (46. Pepé). Trenér: Farioli
8. kolo (29.1.2026):
FC Basilej – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 39. Panoš. Rozhodčí: Kruašvili – Varamišvili, Elikašvili (všichni Gruzie) – Ruperti (video, Niz.). ŽK: Adjetey, Rüegg – Dweh, Memič
Basilej: Hitz (46. Salvi) – Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé) – Koindredi (57. Leroy), Kacuri – Traoré (57. Agbonifo), Shaqiri, Otele (79. Salah) – Ajeti. Trenér: Lichtsteiner
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil – Valenta (79. Kabongo), Červ – Panoš (64. Višinský), Ladra, Doski – Souaré (90.+4 Novák). Trenér: Hyský
Související
Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala
Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie
Fotbal , FC Viktoria Plzeň , Evropská liga (fotbal)
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí
před 1 hodinou
Babišova vláda pokračuje. Opozice neuspěla se snahou o vyslovení nedůvěry
před 1 hodinou
Kellnerovi posílají desítky milionů na pomoc ukrajinským civilistům
před 2 hodinami
Občanští demokraté udělali změny v poslaneckém klubu. Benda je přečkal
před 2 hodinami
Průšvih pro pořadatelskou Itálii. Krátce před hrami byl zjištěn doping u biatlonistky
před 3 hodinami
Klempíř chtěl mluvit s umělci, ale poté couvl. Pozvání platí i nadále
před 4 hodinami
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Kladensku. Zadržela podezřelého
před 4 hodinami
Plán ukrajinské armády eliminovat 50 000 ruských vojáků měsíčně znepokojil odborníky
před 5 hodinami
Kyjev chystá strategii „ocelový dikobraz.“ Pokud zůstane proti Rusku opuštěný, aktivuje plán B
před 6 hodinami
Macinka dál fanaticky bojuje za Turka, opozice si ho maže na chleba
před 6 hodinami
Hrad čeká na jiného kandidáta na ministra. Žádný další nebude, vzkázal Turek
před 7 hodinami
Ruský dezertér uprchl z fronty na Ukrajině do Německa. Nic mu doma nehrozí, tvrdí úřady a posílají ho zpět
před 8 hodinami
Sněmovna druhý den jedná o vyslovení nedůvěry. Opozice tepe Macinku i Babišův postoj k němu
před 9 hodinami
Uzavřeno, Turek ministrem nebude. Ruší se i schůzky ústavních činitelů, oznámil Babiš po jednání s Pavlem
před 9 hodinami
Druhé kolo ukrajinsko-ruských rozhovorů začíná. Podle Rubia vázne mír na jediném bodě
před 9 hodinami
Nebezpečné počasí na větším území. Meteorologové rozšířili výstrahu
před 10 hodinami
OBRAZEM: Pavel s Babišem schůzku na Hradě nekomentovali, přesunuli se na jednání Bezpečnostní rady
před 11 hodinami
Španělsko chce zakázat sociální sítě mladým, oznámil Sánchez. Tyran, zrádce fašistický totalitář, zuří Musk
před 11 hodinami
Americká letadlová loď sestřelila íránský dron, který se k ní blížil „agresivním způsobem“
před 12 hodinami
Babiš dorazil na Pražský hrad na jednání s Pavlem
Předseda vlády Andrej Babiš dorazil ve středu ráno na Pražský hrad na pozvání prezidenta Petra Pavla. Hlavním tématem schůzky jsou nedávné útoky ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky směřované k hlavě státu. Macinka se nevybíravým způsobem dožadoval jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, což prezident vnímá jako pokus o vydírání.
Zdroj: Libor Novák