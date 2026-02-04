Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí

David Holub

4. února 2026 21:11

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Rozhodně je to nevídaný úspěch, který se málokdy českému fotbalovému klubu na evropské scéně stane. Takoví slávisté v Lize mistrů by mohli Západočechům jejich bilanci závidět. Viktoria Plzeň totiž prošla ligovou fází Evropské ligy s nabitými soupeři bez jediné prohry s tím, že se jí to podařilo jako jedinému účastníkovi v této soutěži. Nic na tom nezměnily ani její poslední dva zápasy, v rámci nichž nejprve doma s Portem remizovala 1:1, i když sahala po senzační výhře. Basilej pak venku porazila 1:0.

Ještě před duelem s Portem existovala pro Viktoriány naděje, že by se snad mohli přiblížit k přímému postupu do osmifinále. Potřebovali však k tomu domácí výhru nad silným portugalským soupeřem. A vstup do tohoto prvního utkání po zimní pauze pro Plzeň vyšel Západočechům dokonale, neboť už po šesti minutách hry v něm vedli 1:0. To poté, co gólman Porta Costa neodkopl míč podle svých představ a trefil tak Višinského dělajícího rozehrávajícím soupeřům neplechu, díky čemuž se dostal kulatý nesmysl k Valentovi, ten pak předal Červovi a právě tento posledně jmenovaný hráč se nakonec rozhodl k nechytatelné střele pod břevno, 1:0 pro Plzeň.

Šest minut na to se pokoušel o navýšení svým technickým zakončením Kabongo, ovšem to jen těsně minulo zadní tyč. Za další šestiminutovku tu však byli se svou první větší příležitostí hosté, když se Sainz dostával do brejku. Na jeho konci ale nakonec zamířil pouze do gólmana Wiegeleho. Po půlhodině hry to pro změnu mohli být opět domácí, kteří se mohli uklidnit druhou přesnou trefou, kdyby se ovšem po svém uvolnění Memič technickou střelou trefil mezi tři tyče. Ve 34. minutě musela Plzeň sáhnout k vynucenému střídání, jelikož se zranil Kabongo. Toho na hrací ploše nahradil Adu a byl to právě on, kdo za chvíli soupeři z Porta ukázal, s kým budou mít tu čest. Po své individuální akci ale pouze těsně minul.

Porto se sice dostávalo do slibných pozic, nicméně jejich finální fáze pokaždé ztroskotala na nepřesnosti. Nejblíže ke skórování a vytouženému vyrovnání nakonec v prvním poločase měli fotbalisté Porta těsně před jeho koncem. Tehdy lotyšský arbitr Treimanis byl přivolán k VAR poté, co zahrál na brankové čáře rukou bránící Vydra. Ten tak zabránil hlavičce Samua mířící do branky a proto tak nemohlo být divu, že nakonec sudí dospěl k přímé červené kartě pro plzeňského kapitána. Samu tak dostal druhou příležitost k zakončení, tentokrát tedy z penalty. Jenže tu naštěstí pro Plzeň neproměnil, jelikož netrefil vůbec bránu.

Podruhé v řadě tak tedy svěřenci kouče Martina Hyského museli dohrávat duel Evropské ligy o deseti, neboť to samé se jim přihodilo i v předešlém duelu s Panathinaikosem Atény. I v oslabení ale Plzeň pokračovala v pozorném bránění. Na posledních 30 minut nastoupil na hřiště ke svému poslednímu domácímu zápasu za Viktoriány loučící se Havel, jenž odchází do Bohemians 1905.

Na hostech byla postupem času znát frustrace z toho, že se jim nedaří využít početní výhodu a tak docházelo k řadě tvrdým střetům a faulům, naopak plzeňští se ani v oslabení nebáli hrát dopředu jako třeba v 76. minutě, kdy po dalším brejku opět zahrozil agilní Adu, jenž tentokrát nechal vyniknout hostujícího gólmana. Porto zkrátka poznávalo, proč se může Plzeň pyšnit nejlepší obranou v soutěži s jejími dosud dvěma inkasovanými góly. I tak si ale nadále museli plzeňští dávat pozor na stále stupňující se tlak. V 79. minutě nejprve rakouský brankář v plzeňských službách zneškodnil Gülovo zakončení z úhlu, chvíli na to už ale klidně mohli hosté slavit, protože se jim podařilo překonat gólmana Wiegeleho. Nicméně byla rozhodčími spatřena hra rukou ze strany Samua.

Duel se dostal do fáze, kdy už všichni čeští fotbaloví fanoušci věřili, že by se Viktoriánům mohla povést další senzace v Ligové fázi, jenže v 90. minutě se k míči dostal opět střídající Gül, jenž poté, co dostal chvíli prostoru přesnou trefou k tyči vyrovnal.

V Basileji se stvrdil další plzeňský postup do evropského jara v řadě

To, že si téměř bez potíží vybojovaný postup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy Viktoriáni skutečně zasloužili, potvrdili ve svém závěrečném vystoupení v Ligové fázi na hřišti FC Basilej. Co na tom, že Západočeši nemohli oproti zápasu s Portem počítat se zraněným Aduem a potrestaným kapitánem Vydrou stejně jako s 11 dalšími hráči kvůli nemožnosti zapsat na soupisku pro Evropskou ligu zimní posily.

Stejně jako doma proti Portu, tak i venku proti Basileji se do zápasu pustili Západočeši bez bázně a hany. Nicméně to byli přeci jenom domácí, kteří jako první výrazněji zahrozili, když nejprve v 15. minutě bránící Dweh si při odvracení centrovaného balonu málem vstřelil vlastní gól. Z následného rohu pak hlavičkoval Adjetey, naštěstí pro Wiegeleho jen do středu plzeňské svatyně.

Nakonec se svých možností dočkala i Plzeň, konkrétně ve 37. minutě, kdy dobře hrající mladý Panoš poslal míč do vápna Ladrovi, jenž přestřelil. O dvě minuty později se už ale mohli hosté radovat. To Doski rozehrával roh, jenž přetáhl až na zadní tyč, kde byl nikým nehlídaný Panoš a ten z voleje otevřel skóre, 1:0.

Do druhého poločasu přišel za domácí chytat Salvi, který tak nahradil zraněného Hitze. Dlouho ale čekal nějaké zahřátí v podobě zákroku, jako první totiž po změně stran hrozili domácí. V 50. minutě šel sám na plzeňského gólmana Wiegeleho Otele, než však stačil něco vymyslet, předkopl si daleko před sebe míč. Až po hodině hry se k další šanci dostali i hosté, přičemž navíc z toho byla i trefa do sítě v podání Souarého, jemuž asistoval Memič. Stav však zůstal 1:0 pro Plzeň kvůli odhalenému ofsajdovému postavení.

Postupem času to byli spíše plzeňští, kteří byli nebezpečnější. V 76. minutě to byl opět Souaré, kdo byl blízko k druhému plzeňskému gólu, jenže tentokrát zamířil do boční sítě. Na svou další velkou příležitost svých miláčků si museli domácí fanoušci počkat až do nastaveného času, kdy ale Shaqiri nepřetavil v gól svoji nadějnou pozici, z níž nakonec mířil vedle.

Díky této výhře si tak zajistili Západočeši výhodnější postavení pro los první jarního vyřazovacího kola.

Konečné výsledky zápasů Ligové fáze Evropské ligy UEFA:

7. kolo (22.1.2026):

Viktoria Plzeň – FC Porto 1:1 (1:0)
Branky: 6. Červ – 90. Gül. Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (všichni Lit.) – Fabbri (video, It.). ŽK: Doski, Adu – Bednarek, Rosario, Kiwior. ČK: 45.+4 Vydra (Plzeň). Diváci: 11 108

Plzeň: Wiegele - Memič, Doski, Spáčil, Souaré – Červ, Valenta – Višinský (60. Havel), Ladra (82. Zeljkovič), Kabongo (34. Adu) – Vydra. Trenér: Hyský.

Porto: D. Costa – A. Costa (56. Moura), Bednarek, Kiwior, Fernandes (71. Varela) – Rosario – Froholdt, Mora (56. Veiga) – Gomes (71. Gül), Samu, Sainz (46. Pepé). Trenér: Farioli 

8. kolo (29.1.2026):

FC Basilej – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 39. Panoš. Rozhodčí: Kruašvili – Varamišvili, Elikašvili (všichni Gruzie) – Ruperti (video, Niz.). ŽK: Adjetey, Rüegg – Dweh, Memič

Basilej: Hitz (46. Salvi) – Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid (64. Cissé) – Koindredi (57. Leroy), Kacuri – Traoré (57. Agbonifo), Shaqiri, Otele (79. Salah) – Ajeti. Trenér: Lichtsteiner

Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil – Valenta (79. Kabongo), Červ – Panoš (64. Višinský), Ladra, Doski – Souaré (90.+4 Novák). Trenér: Hyský

2. února 2026 19:20

Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala

Související

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala

Na závěr ligové fáze fotbalové Ligy mistrů byl Slavii nalosován zdánlivě papírově nejslabší soupeř v podobě kyperského Pafosu, nováček v nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži. Proto se už před rozehráním ligové fáze tak trochu počítalo s tím, že by právě na jeho mohla Slavia bodovat a dokonce i vyhrát. Postupem času se věřilo, že právě tento zápas by mohl být pro Slavii tím prvním vítězným nejen v rámci tohoto ročníku, ale i od roku 2007. Jenže zmýlená neplatí, Pražanům se závěrečný duel v letošní Lize mistrů hrubě nevydařil, především ve druhé půli se jejich hra totálně rozsypala a nenapomohl jim ani fakt, že je oslabil svým vyloučením Bořil. To všechno zapříčinilo prohru 1:4.
Znak jednoho z největších anglických týmů - Manchesteru United.

Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie

Po londýnské Chelsea se krátce po Novém roce rozhodli rozloučit se svým trenérem i v Manchesteru United. Tam se o budoucnosti portugalského stratéga Rúbena Amorima hovořilo už dlouhou dobu, nakonec klubové vedení sáhlo ke krajnímu řešení až po více než roce od doby, kdy se Amorim objevil na lavičce poprvé. Nadále tak v klubu pokračuje hledání ideálního nástupce, který by dokázal navázat na legendárního Sira Alexe Fergusona. Během prvního pracovního týdne nového roku pak přišla i zpráva o novém trenérovi Chelsea. Tím se podle předpokladů stal dosavadní kouč francouzského Štrasburku Angličan Liam Rosenior.

Více souvisejících

Fotbal FC Viktoria Plzeň Evropská liga (fotbal)

Aktuálně se děje

před 34 minutami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí

Rozhodně je to nevídaný úspěch, který se málokdy českému fotbalovému klubu na evropské scéně stane. Takoví slávisté v Lize mistrů by mohli Západočechům jejich bilanci závidět. Viktoria Plzeň totiž prošla ligovou fází Evropské ligy s nabitými soupeři bez jediné prohry s tím, že se jí to podařilo jako jedinému účastníkovi v této soutěži. Nic na tom nezměnily ani její poslední dva zápasy, v rámci nichž nejprve doma s Portem remizovala 1:1, i když sahala po senzační výhře. Basilej pak venku porazila 1:0.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Plán ukrajinské armády eliminovat 50 000 ruských vojáků měsíčně znepokojil odborníky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vytyčil své armádě a novému ministrovi obrany Mychajlu Fedorovovi ambiciózní, ale krvavý cíl: zvýšit počet eliminovaných ruských vojáků na 50 000 měsíčně. Tato strategie má podle Kyjeva učinit náklady na válku pro Kreml neúnosnými a vynutit si „mír skrze sílu“. Zatímco v prosinci dosáhly ruské ztráty podle ukrajinských údajů 35 000 mužů, nová hranice má Moskvu definitivně zlomit.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Poslanecká sněmovna

Macinka dál fanaticky bojuje za Turka, opozice si ho maže na chleba

Ministr zahraničí Petr Macinka se nadále nedokáže smířit s tím, že se jeho stranický kolega z hnutí Motoristé Filip Turek nestane ministrem, jak se na tom dnes shodl prezident Petr Pavel a předseda vlády Andrej Babiš (ANO). V Poslanecké sněmovně během jednání o vyslovení nedůvěře vládě opět útočil na prezidenta, zástupci opozice ale následně s ledovým klidem upozornili, že Turek dostal méně preferenčních hlasů než oni a celá věc je uzavřena.

před 6 hodinami

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Hrad čeká na jiného kandidáta na ministra. Žádný další nebude, vzkázal Turek

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se během společného jednání shodli na nutnosti hledat u klíčových politických témat kompromisní řešení. Hlava státu v této souvislosti vyjádřila přesvědčení, že předseda vlády bude aktivně tlumit případné neshody se svými koaličními partnery a ministry. Cílem je zamezit situacím, které by mohly ohrozit české národní zájmy nebo oslabit postavení České republiky na mezinárodní scéně.

před 7 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruský dezertér uprchl z fronty na Ukrajině do Německa. Nic mu doma nehrozí, tvrdí úřady a posílají ho zpět

Německé úřady minulý týden zamítly žádost o azyl Georgije Avalianiho, ruského pacifisty, který uprchl z fronty na Ukrajině. Rozhodnutí Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) vyvolalo vlnu znepokojení mezi organizacemi pomáhajícími ruským dezertérům, neboť úřad dospěl k závěru, že Avalianimu v Rusku nehrozí žádné vážné nebezpečí a jeho návrat je bezpečný.

před 8 hodinami

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026)

Sněmovna druhý den jedná o vyslovení nedůvěry. Opozice tepe Macinku i Babišův postoj k němu

Poslanecká sněmovna ve středu pokračuje v mimořádném jednání, jehož hlavním bodem je hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Schůzi iniciovaly opoziční kluby pouze dvacet dní poté, co kabinet složený z hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě získal důvěru. Hlavním podnětem k tomuto kroku se stal nevybíravý nátlak ministra zahraničí Petra Macinky na prezidenta Petra Pavla a následná nečinnost premiéra, který se podle opozice od chování svého ministra dostatečně nedistancoval.

před 9 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě. (4.2.2026) Prohlédněte si galerii

Uzavřeno, Turek ministrem nebude. Ruší se i schůzky ústavních činitelů, oznámil Babiš po jednání s Pavlem

Premiér Andrej Babiš po středečním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě definitivně uzavřel otázku obsazení postu ministra životního prostředí. Podle předsedy vlády se Filip Turek členem kabinetu nestane, protože prezident dal jasně najevo, že jej do této funkce nikdy nejmenuje. Babiš toto rozhodnutí akceptoval s tím, že pro jeho vládu je tato záležitost již minulostí.

před 9 hodinami

Marco Rubio

Druhé kolo ukrajinsko-ruských rozhovorů začíná. Podle Rubia vázne mír na jediném bodě

V Abú Dhabí dnes začíná druhé kolo rozhovorů mezi vysokými představiteli Ukrajiny a Ruska, které zprostředkovala administrativa Donalda Trumpa. Dvoudenní jednání by mělo kopírovat formát z minulého měsíce, kdy se u jednoho stolu sešli vyjednavači z Washingtonu, Kyjeva a Moskvy. Zatímco americký prezident v posledních týdnech hýří optimismem a tvrdí, že konec čtyřletého konfliktu je na dosah, obě bojující strany tlumí očekávání a vyhlídky na okamžitý průlom zpochybňují.

před 9 hodinami

Počasí

Nebezpečné počasí na větším území. Meteorologové rozšířili výstrahu

S nebezpečím ledovky je v Česku nutné počítat i zítra. Vyplývá to z nového znění výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové prodloužili platnost varování do čtvrtečního rána a rozšířili jej o oblasti severní Moravy, Slezska a části severních a severovýchodních Čech. 

před 10 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě. (4.2.2026) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Pavel s Babišem schůzku na Hradě nekomentovali, přesunuli se na jednání Bezpečnostní rady

Prezident Petr Pavel se ve středu opětovně zapojil do jednání Bezpečnostní rady státu. Na zasedání dorazil bezprostředně poté, co na Pražském hradě absolvoval ranní schůzku s předsedou vlády Andrejem Babišem. Po skončení tohoto bilaterálního jednání se oba politici přesunuli do Strakovy akademie, aniž by dosavadní průběh rozhovorů jakkoliv komentovali.

před 11 hodinami

Pedro Sánchez

Španělsko chce zakázat sociální sítě mladým, oznámil Sánchez. Tyran, zrádce fašistický totalitář, zuří Musk

Španělsko navrhlo zákaz používání sociálních sítí pro teenagery, čímž se připojilo k rostoucímu odporu evropských zemí vůči těmto technologiím. Premiér Pedro Sánchez oznámil, že vláda připravuje soubor opatření včetně omezení přístupu pro osoby mladší 16 let. Tento krok vyvolal ostrou reakci majitele sítě X Elona Muska, který na adresu španělského lídra nešetřil osobními urážkami.

před 11 hodinami

USS Abraham Lincoln

Americká letadlová loď sestřelila íránský dron, který se k ní blížil „agresivním způsobem“

Americká letadlová loď v úterý sestřelila íránský bezpilotní letoun, který se k plavidlu v Arabském moři přiblížil „agresivním způsobem“. K incidentu došlo jen několik hodin předtím, než dva ozbrojené čluny íránských Revolučních gard v Hormuzském průlivu ohrožovaly tanker plující pod americkou vlajkou. Podle mluvčího americké armády Íránci hrozili, že na loď vstoupí a zabaví ji.

před 12 hodinami

Babiš dorazil na Pražský hrad na jednání s Pavlem

Předseda vlády Andrej Babiš dorazil ve středu ráno na Pražský hrad na pozvání prezidenta Petra Pavla. Hlavním tématem schůzky jsou nedávné útoky ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky směřované k hlavě státu. Macinka se nevybíravým způsobem dožadoval jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, což prezident vnímá jako pokus o vydírání.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy