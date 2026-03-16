Vláda zakázala prodej HHC, řešila novelu cizineckého zákona

Vláda premiéra Andreje Babiše na svém pondělním zasedání schválila několik zásadních legislativních změn, které se dotknou každodenního života v Česku. Mezi hlavní body patřila rozsáhlá novela cizineckého zákona a nová pravidla pro spotřebitelské úvěry. Ministři se rovněž zabývali regulací návykových látek a transformací stavebního řízení.
Nový cizinecký zákon, který předložil ministr vnitra Lubomír Metnar, sází především na digitalizaci. Podle ministra se díky novému systému urychlí vyřizování žádostí a stát získá lepší přehled o pohybu cizinců na našem území. Metnar zdůraznil, že pravidla pro pobyt se nijak nerozvolňují, naopak se posiluje suverenita státu při rozhodování o tom, koho do země vpustí.
Součástí cizinecké novely je také zavedení povinné registrace pro občany ostatních členských států Evropské unie. Návrh rovněž dává úřadům silnější nástroje pro vyhoštění těch cizinců, kteří se v České republice dopustí trestné činnosti. Zákon zároveň přenáší větší díl odpovědnosti na instituce, které cizince do země zvou, ať už jde o zaměstnavatele, vysoké školy nebo sportovní kluby.
V oblasti financí vláda schválila novelu o spotřebitelském úvěru, jejímž hlavním cílem je boj proti lichvě a dluhovým pastím. Nově bude stanovena horní hranice roční procentní sazby nákladů (RPSN). Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl, že stát musí nastavit férová pravidla, která ochrání občany před zjevně nevýhodnými půjčkami.
Výrazný posun nastal také v regulaci návykových látek. Vláda se rozhodla zařadit látky na bázi HHC na seznam zakázaných látek, čímž fakticky zakázala jejich prodej. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tento krok odůvodnil vážnými zdravotními riziky, která mohou vést až k hospitalizaci. U populárního kratomu však ke shodě zatím nedošlo a jeho regulace bude předmětem dalších jednání.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová představila konkrétní kroky k implementaci nového stavebního zákona. Dosavadní roztříštěný systém více než šesti stovek stavebních úřadů má být nahrazen centrálním úřadem a čtrnácti krajskými pracovišti. Celý systém centrální státní stavební správy by měl být plně funkční v roce 2028 a stavebníkům má stačit komunikace s jedním úřadem.
Vláda se během pondělního dopoledne musela vypořádat i s návrhy opozičních poslanců. Mezi nimi byla například lidovecká novela o sociálním zabezpečení, která navrhuje rozšíření slev na pojistném. Diskutoval se také návrh hnutí STAN na zavedení automatické valorizace rodičovského příspěvku v závislosti na inflaci a růstu cen.
Napětí na Blízkém východě o víkendu prudce vzrostlo poté, co Írán pohrozil další eskalací válečného konfliktu. Teherán varoval, že se zaměří na jakékoli zařízení v regionu, které má vazby na Spojené státy. Tato reakce přišla poté, co americký prezident Donald Trump předpověděl, že „mnoho zemí“ vyšle své válečné lodě, aby podpořily americkou snahu o silové otevření Hormuzského průlivu.
Zdroj: Libor Novák