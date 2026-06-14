Armáda propustila vojáka, který byl v Kongu, z preventivní karantény

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. června 2026 14:04

Armáda, ilustrační fotografie.
Armáda, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká armáda musela v souvislosti s probíhající epidemií eboly v Africe nepříjemný případ. Vojáka, jenž byl součástí pozorovatelské mise v Demokratické republice Kongo, umístila do karantény. Příznaky onemocnění se u příslušníka neprojevily. 

Armáda ČR o případu informovala v pátek. "Český voják, který se 22. května vrátil z pozorovatelské mise OSN na území Demokratické republiky Kongo, tedy potvrzeného ohniska eboly, byl dnes propuštěn z preventivní karantény," uvedla na sociální síti X.

"Během svého pobytu v Kongu nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto chorobou a nevykazoval ani žádné příznaky. Karanténa v zařízení Odboru biologické ochrany Těchonín byla nařízena pouze z preventivních důvodů," dodalo vojsko.

Počet potvrzených infekcí ebolou v DR Kongo se zvýšil na 710 případů, uvedla místní vláda v sobotu. Nejméně 149 lidí již onemocnění během aktuální epidemie podlehlo. Zveřejněná data byla aktuální k pátku, podle situační zprávy přibylo 21 nových případů.

Probíhající epidemie eboly vypukla v květnu a i experty zaskočila tím, jak rychle se onemocnění šíří. Zástupci organizace Lékaři bez hranic konstatovali, že nikdy dříve nebylo zaznamenáno tolik případů za tak krátký čas. Nemoc se navíc v několika případech potvrdila i v sousední Ugandě.

Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí. 

Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.

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