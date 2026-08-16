Netanjahuovo odmítnutí nevadí. Hamás zahájil jednání o mírovém plánu pro Pásmo Gazy

Delegace palestinského hnutí Hamás zahájila v Egyptě jednání se šéfem tamní rozvědky Hasanem Rašádem. Hlavním tématem rozhovorů je hledání cest, jak posunout vřed realizaci poválečného plánu pro Pásmo Gazy, který vznikl pod záštitou Spojených států amerických.
V čele delegace stojí představitel Hamásu Chalíl al-Hajjá, který do Egypta dorazil již během sobotního večera. Setkání obou stran se uskutečnilo v egyptském městě Al-Alamajn a jde o klíčovou schůzku před nadcházející diplomacií v celém regionu.
Jednání přímo předcházejí plánované návštěvě amerického zmocněnce Jareda Kushnera, který má v nejbližších dnech přicestovat do Blízkého východu. Cílem rozhovorů je projednat nejnovější vývoj v vyjednávání a posoudit snahy, které mají přimět Izrael k dodržování stanovených dohod.
Součástí diskusí je patnáctibodový plán vypracovaný takzvanou Radou míru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zástupci Hamásu již na konci července deklarovali ochotu předat své zbraně vznikajícímu technickému výboru, který by měl dočasně převzít správu nad celým Pásmem Gazy.
Mírový plán však naráží na zásadní odpor ze strany izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelský předseda vlády uvedl, že stažení izraelských ozbrojených sil z Pásma Gazy nepřichází v úvahu do doby, než dojde k úplnému a prověřitelnému odzbrojení hnutí Hamás.
Zástupci palestinského hnutí chtějí egyptské činitele detailně informovat o případech, kdy podle nich dochází k porušování dohody o příměří ze strany Izraele. Vedoucí delegace Chalíl al-Hajjá v rozhovorech zdůrazňuje, že hnutí je připraveno plnit své závazky okamžitě poté, co svůj závazek k plánu oficiálně potvrdí izraelská strana.
V rámci nadcházející návštěvy Jareda Kushnera se připravují také další jednání za účasti amerických představitelů. Na těchto setkáních by měl být přítomen rovněž vysoký představitel Rady pro mír Nikolaj Mladenov, přičemž rozhovory mají být zaměřeny na překonání přetrvávajících překážek dohody.
Palestinská strana je v neustálém kontaktu se zprostředkovateli z Egypta, Kataru a Turecka. Cílem těchto diplomatických aktivit je vyvinout tlak na Izrael, aby přistoupil na podmínky rámcové dohody a zahájil její praktickou implementaci v Pásmu Gazy.
Mise Jareda Kushnera v Blízkém východě zahrnuje návštěvu Izraele i Egypta s cílem překlenout hluboké rozpory kolem celého mírového projektu. Diplomacie se snaží najít kompromisní řešení v situaci, kdy postoj izraelské vlády brzdí další posun v realizaci amerického plánu.
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Zdroj: Libor Novák