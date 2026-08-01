Jak má probíhat odzbrojení Pásma Gazy? Bílý dům chce začít do měsíce, podle expertů jde o práci na rok

Libor Novák

1. srpna 2026 21:40

Teroristé Hamásu
Teroristé Hamásu Foto: Israel Defense Forces

Bílý dům zveřejnil plán určený k demilitarizaci Pásma Gazy. Úspěch celého plánu však závisí na tom, zda Hamás a Izrael dokážou naplnit řadu zásadních závazků. Navržená dohoda počítá s tím, že se hnutí Hamás vzdá zbraní a ukončí svou vládu v Pásmu Gazy. Na druhé straně by Izrael musel ze zasaženého území kompletně stáhnout svoje vojenské jednotky.

Ačkoliv zástupci Spojených států a nově ustavené Rady míru novinářům sdělili, že proces odzbrojování by měl začít během následujícího měsíce, arabské stanice citovaly členy delegace Hamásu s odlišným tvrzením. Podle nich skupina nesloží zbraně dříve, než Izrael plně dokončí stahování sil. To je v přímém rozporu s prohlášením prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích, kde uvedl, že k odchodu izraelských vojsk dojde až po dokončení odzbrojení.

Američtí představitelé tvrdí, že Hamás s textem dohody prostřednictvím zprostředkovatelů souhlasil, u tohoto hnutí však nebývá výjimkou pozdější zpochybňování dojednaných podmínek. Bezprostřední oficiální potvrzení navíc nepřišlo ani z izraelské strany, přičemž tamní činitelé v minulosti opakovaně zdůrazňovali, že stahování vojsk bez předchozího odzbrojení nepřipadá v úvahu.

Aktuální harmonogram je výsledkem osmiměsíčního vyjednávání vedeného týmem amerického prezidenta, v němž figurují Jared Kushner a Steve Witkoff. Tyto rozhovory navázaly na dřívější dohodu o propuštění rukojmích a dočasném příměří, která byla součástí širšího dvacetibodového plánu, jednání však následně uvízla na mrtvém bodě a v oblasti opět vzrostlo násilí.

Nejnovější iniciativa z Washingtonu má tento dvacetibodový návrh proměnit v konkrétně použitelný prováděcí rámec. Zástupci americké administrativy sice hovoří o významném pokroku, zároveň ale varují, že obě strany čeká extrémně složitá práce.

Podle amerických vyjednavačů se dohodnutý proces nespoléhá na vzájemnou důvěru aktérů, ale je postaven na jasných podmínkách a důsledném ověřování. Diplomaté přiznávají, že se pokoušejí o téměř nemožný úkol, nicméně schválený dokument považují za zásadní posun vpřed.

Realizaci celého záměru komplikuje hluboká nedůvěra mezi oběma stranami konfliktu. Odborníci podle webu Politico odhadují, že uvedení plánu do praxe může trvat od 200 do 350 dnů, ačkoliv snahou zůstává postupovat co nejrychleji, přičemž na dodržování pravidel bude dohlížet zvláštní kontrolní výbor.

Podle dojednaných postupů by měl Hamás odevzdat své zbraně Národnímu výboru pro správu Gazy, který vznikl počátkem roku na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Součástí dojednaného postupu je také masivní navýšení humanitární pomoci a nasazení mezinárodních sil pod vedením USA, které mají dohlížet na bezpečnost a pro něž se podařilo přislíbit již přes pět tisíc vojáků.

K dohodě se vyjádřil i Donald Trump, podle něhož jde o klíčový krok k tomu, aby v Pásmu Gazy převzala moc nová palestinská správa úzce spolupracující s Mírovou radou. Americký prezident zároveň zdůraznil, že Izrael tím získá potřebné bezpečnostní záruky a Gaza již nebude sloužit jako základna pro teroristické útoky.

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