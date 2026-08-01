V kavárně v Moskvě došlo k výbuchu. Na místě údajně slavili ruští hlavouni

V sobotu večer otřásla ruským hlavním městem tragická událost. V jedné z kaváren nedaleko centra Moskvy došlo k silnému výbuchu, který si podle dosavadních informací vyžádal nejméně tři lidské životy. Dalších patnáct osob utrpělo při explozi různě závažná zranění.
K incidentu došlo kolem osmé hodiny večerní místního času v podniku nacházejícím se na Kudrinském náměstí. Přesné příčiny tragédie zatím zůstávají nejasné a jsou předmětem vyšetřování. Některá místní média a informační kanály však uvádějí, že k výbuchu došlo přímo v prostorách tamní kuchyně.
V době exploze se uvnitř podniku konala svatební hostina, na které se bavilo přibližně padesát hostů, údajně se mělo jednat o vysoce postavené členy ruské armády. Svědci z místa události popisují mrazivé okamžiky, kdy z poškozené budovy vycházeli a vybíhali krví potřísnění lidé.
Na místo neštěstí se okamžitě sjely složky záchranného systému a příslušníci policie. Okolní ulice v blízkosti náměstí byly bezprostředně po události uzavřeny pro veškerou dopravu, aby byl zajištěn volný průjezd sanitkám a hasičským vozům.
Mimořádná událost výrazně zasáhla i do plánovaného programu v okolí. V těsné blízkosti restaurace se totiž v tu dobu shromažďovaly desítky cyklistů, kteří se chystali na společnou večerní projížďku městem. Zorganizovaná akce byla z bezpečnostních důvodů okamžitě zrušena.
Ruské úřady celé okolí tragédie neprodyšně uzavřely pro veřejnost. Zveřejněné záběry z místa ukazují těžko ozbrojené příslušníky bezpečnostních složek, kteří dohlížejí na pořádek a zajišťují prostor pro práci vyšetřovatelů.
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Zdroj: Lucie Žáková