Jak se Rusko dostává ke klíčovým evropským technologiím? Sankce obchází skrze jeden asijský stát

Libor Novák

30. července 2026 14:18

Indie, ilustrační foto
Indie, ilustrační foto Foto: Pixabay

Ruské zbrojní a bezpečnostní firmy využívají dodavatelské řetězce v Indii k dovozu tisíců položek citlivé technologie pocházející z Evropy. Analýza společnosti Strider Technologies ukazuje, že od zahájení invaze na Ukrajinu v únoru 2022 prošlo přes Indii do Ruska přibližně padesát tisíc položek regulovaného či citlivého zboží. Tento vývoj staví Spojené království i Evropskou unii do složité situace, neboť obě entity se s Novým Dillí snaží rozvíjet hlubší obchodní i bezpečnostní vztahy.

Experti podle webu Politico varují, že nedávno uzavřená obchodní dohoda mezi Londýnem a Indií, stejně jako připravovaná smlouva s Evropskou unií, dále zvýší riziko úniku zboží dvojího užití. Podle bezpečnostních analytiků musí západní vlády a soukromé společnosti přistupovat k novým hospodářským příležitostem v regionu s velkou obezřetností. Expanze obchodu totiž otevírá další cesty, jak mohou být evropské technologie nedobrovolně zapojeny do dodavatelských řetězců navázaných na ruský vojensko-průmyslový komplex.

Analýza celních dat odhalila výrazný nárůst vývozu citlivých položek z Indie do Ruska, které původně vyrobily západní firmy. Jde především o pokročilou elektroniku, strojní zařízení, přesné přístroje, dopravní techniku a speciální komponenty. Srovnání údajů s obdobím před začátkem války ukázalo prudký růst dodávek původem z Velké Británie, Švýcarska, Švédska i Francie, zatímco objemy zboží z Německa zůstávají i přes mírný pokles stále vysoké.

Mezi konkrétními případy výzkumníci zaznamenali například dodávky francouzských uhlíkových vláken, které skončily u ruského podniku zařazeného na sankční seznamy. Uhlíková vlákna jsou přitom klíčovou surovinou při výrobě letecké techniky, dronů či raketových systémů. Vedle přímých přeprav navíc hrozí, že evropské součástky budou v Indii smontovány do finálních produktů a následně odeslány do Ruska, k čemuž přispívají i společné podniky ruského státního konglomerátu Rostec.

Vedle evropských komponent se přes indické zprostředkovatele dostává do Ruska také zboží z dalších spojeneckých zemí, jako jsou Spojené státy, Japonsko, Kanada či Austrálie. Zjištění potvrzují sílící obavy, že se Indie stala jedním z hlavních průchozích uzlů pro obcházení západních sankcí. Vyšetřování ukrajinských odborníků na zkoumané vojenské technice pravidelně odhaluje přítomnost západních součástek uvnitř ukořistěných ruských zbraní a dronů.

Současné úzké vazby mezi Moskvou a Novým Dillí navazují na historické spojenectví z dob studené války. Indie nadále patří k největším odběratelům ruských zbraní, zatímco Rusko spoléhá na indickou výrobní základnu k udržení svého válečného úsilí. Ruské firmy z oblasti energetiky, letectví či telekomunikací uspořádaly v Indii řadu obchodních misí zaměřených na rozšíření spolupráce v odvětvích s možným civilním i vojenským využitím.

Proces obcházení sankcí usnadňuje mimo jiné indická vládní iniciativa podporující domácí výrobu, která vytváří neprůhledné struktury zprostředkovatelských firem. Jakmile západní společnosti přesouvají své výrobní kapacity do Indie, celosvětové dodavatelské řetězce se stávají nepřehlednějšími. Pro evropské orgány i samotné výrobce tak bude stále obtížnější sledovat konečného příjemce vyvážených technologií.

Potírání těchto nezákonných praktik představuje pro západní státy mimořádně složitý úkol. Globální obchodní sítě jsou hluboce propojené a rostoucí množství běžného zboží má potenciál dvojího užití. Subjekty zapojené do nelegálního obchodu navíc neustále nacházejí nové způsoby, jak obcházet kontrolní mechanismy a maskovat původní účel zásilek.

Situaci dále komplikuje geopolitický rozměr celého problému, neboť Evropská unie ani Spojené království nemají zájem na vyostření vztahů s Indií. Západní mocnosti považují Nové Dillí za klíčového partnera pro diverzifikaci obchodu a vyvážení vlivu Číny. Přísnější vynucování sankcí by vyžadovalo rozsáhlou zpravodajskou kooperaci a značné finanční i lidské zdroje, které v současnosti nejsou v potřebném rozsahu k dispozici.

Odborníci proto apelují na britské a evropské společnosti, aby zavedly výrazně přísnější prověřování svých zákazníků i dodavatelů. Bez důkladného monitorování celého řetězce existuje vysoké riziko, že západní investice a technologie budou nepřímou cestou pomáhat při obnově ruského vojenského potenciálu.

Klíčem k úspěchu tak zůstává úzká koordinace mezi mezinárodními spojenci a sdílení zpravodajských informací o nových trasách nelegálního obchodu. Pouze společný a systematický postup západních vlád může omezit zneužívání indického trhu k obcházení sankčních opatření a zabránit tomu, aby evropské technologie končily v ruských zbraňových systémech.

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Zdroj: Libor Novák

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