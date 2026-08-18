Rusové tajně budují základny, z nichž by mohly ohrozit státy NATO

Rusko nezahálí a připravuje se i na možný konflikt se státy Severoatlantické aliance. V tichosti buduje základny, z nichž by výkonné drony mohly proniknout hluboko na západ na území NATO. Upozornil na to britský deník The Telegraph.
Britští novináři odhalili u ruských hranic s Běloruskem a Ukrajinou celkem deset základen, které jsou vybaveny moderními odpalovacími rampami pro útočné drony. Jde například o základny Chalino v Kurské oblasti, Šatalovo ve Smolenské oblasti nebo Millerovo v Rostovské oblasti. Některá zařízení jsou i na okupovaném území, které oficiálně patří Ukrajině.
Zatímco některé dronové základny vznikly účelovou rekonstrukcí vojenských základen či civilních letišť, jiné se Moskva rozhodla vybudovat na zelené louce na venkově. Některá zařízení již slouží k útokům na Ukrajinu, ale potenciálně by mohla sloužit i k vysílání bezpilotních strojů na území států NATO. Ohrožena by mohla být například Varšava.
Pokud jde o drony, Rusko aktuálně obvinilo Velkou Británii z úmyslné snahy o eskalaci války na Ukrajině, protože ukrajinská armáda při posledních útocích použila proti zemi agresora drony, které se vyráběly ve Spojeném království.
"Spojené království jedná jako komplic a spolupachatel krvavých zločinů a teroristických útoků," uvedla ruská ambasáda ve Velké Británii v prohlášení. "Akce Londýna budou nepochybně mít důsledky," vzkázali diplomaté zastupující Kreml.
Mluvčí britského ministerstva obrany reagoval slovy, že Británie stojí i nadále po boku Ukrajiny. "Rusko nesmí pochybovat o odhodlání této vlády postavit se ruské agresi proti Ukrajině a proti Spojenému království a jeho spojencům," sdělil pro BBC s tím, že Kyjevu budou i nadále poskytovány prostředky sloužící k obraně proti ruské invazi.
Rusům vadí nasazení dronů, které se vyrábějí ve dvou britských firmách. Ukrajinské armádě posloužily například při tolik diskutovaných útocích na sklady online prodejce Wildberries. Podle zdroje britské veřejnoprávní stanice se v Británii vyrobené bezpilotní stroje zúčastnily útoků, při nichž vznikla škoda ve výši přes 30 miliard liber.
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