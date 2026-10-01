Tragický útok nožem na slovenské základní škole má druhou oběť

Tragický útok nožem na základní škole v obci Staškov v okrese Čadca má druhou oběť. Žákyně, která při úterním incidentu utrpěla těžká zranění, ve čtvrtek v nemocnici zemřela. Poslanecká sněmovna Národní rady Slovenské republiky uctila památku zesnulé dívky minutou ticha. O její smrti informoval v plénu parlamentu předseda Národní rady Richard Raši.
Dívka se stala druhou obětí tohoto násilného činu. Přímo na místě útoku podlehla svým zraněním jedenašedesátiletá učitelka. Další zraněná pedagožka skončila po útoku v péči lékařů a zůstává hospitalizována. Předseda parlamentu vyjádřil rodině hlubokou soustrast a zdůraznil, že přes veškerou snahu zdravotníků se mladý život zachránit nepodařilo.
Své vyjádření soustrasti zveřejnili na sociálních sítích také klíčoví členové slovenské vlády. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok uvedl, že ho zpráva o úmrtí malé Nelky hluboce zasáhla, a vyjádřil podporu jejím rodičům, spolužákům i pedagogům. Ministr školství Tomáš Drucker zdůraznil, jak těžké je hledat slova při vyhasnutí mladého lidského života. Připomněl, že šlo o dítě, které mělo mít celý život před sebou, a popřál rodině mnoho sil.
K samotnému napadení došlo v budově základní školy v úterý v ranních hodinách. Záchranáři na místo tragédie bezprostředně po nahlášení vyslali dvě pozemní ambulance a dva záchranářské vrtulníky. Zraněné osoby obdržely na místě prvotní ošetření a následně byly transportovány do zdravotnických zařízení. Soustrast pozůstalým vyjádřil rovněž ministr zdravotnictví Kamil Šaško.
Z provedení útoku je podezřelý třináctiletý žák osmého ročníku tamní základní školy. Policisté chlapce krátce po činu zadrželi a zamezili tak dalšímu možnému nebezpečí. Podezřelý školák se v současnosti nachází v příslušném psychologickém detenčním ústavu. Odborníci v zařízení dohlížejí na jeho stav v souladu se stanovenými postupy.
Ve věci je v současné době oficiálně vedeno trestní stíhání pro obzvlášť závažný zločin vraždy. Právní kvalifikace zahrnuje čin jak v části dokonané, tak v části ve stádiu pokusu. Příslušné orgány pokračují v provádění potřebných procesních úkonů. Vyšetřování celého tragického incidentu na základní škole nadále pokračuje.
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Zdroj: Lucie Podzimková