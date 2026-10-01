Turkova nehoda v centru Prahy podle policie nebyla trestným činem

Policisté ukončili prověřování dopravní nehody poslance Filipa Turka v centru Prahy. Při srážce podle závěrů vyšetřování nedošlo ke spáchání trestného činu. Celá záležitost byla proto postoupena příslušnému úřadu k projednání možného přestupku obou účastníků.
Podle vyjádření policejní mluvčí Evy Kropáčové pro Novinky nezjistilo znalecké zkoumání z oboru zdravotnictví naplnění skutkové podstaty trestného činu. S postupem i konečným závěrem byl seznámen dozorující státní zástupce, který vůči němu nevznesl žádné námitky. Případem se bude dále zabývat Úřad městské části Praha 2, který posoudí případné provinění proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Ke srážce došlo v okamžiku, kdy poslanec jel se svým vozem značky Mercedes z odbočovacího pruhu přímo do frekventované křižovatky u stanice metra I. P. Pavlova. V daném místě se jeho automobil střetl se služebním vozem Nemocnice Na Homolce. Hospitalizační vozidlo v danou chvíli převáželo krevní destičky určené k operaci.
Služební automobil se vlivem silného nárazu převrátil na střechu. Jeho zhruba šedesátiletý řidič utrpěl několik zranění včetně poranění hlavy a musel být převezen do nemocnice. V době srážky jel tento vůz podle dostupných informací se zapnutými výstražnými majáky i akustickou sirénou.
Policie zařadila příčinu kolize do kategorie agresivní jízdy, aniž by však konkrétně určila, který z řidičů se tohoto jednání dopustil. Celková škoda způsobená při nehodě byla vyčíslena na tři sta čtyřicet tisíc korun. Samotný poslanec přišel při nárazu pouze o přední registrační značku a z místa události následně odjel.
Filip Turek později ke kolizi zveřejnil video, ve kterém vyjádřil lítost nad zraněním druhého řidiče, avšak vlastní vinu na srážce odmítl. Prohlásil, že každý, kdo zná dopravní předpisy a situaci na zmíněné křižovatce, si dokáže okolnosti incidentu domyslet. Dodal také, že svou pohotovou reakcí při jízdě řidiči nemocničního vozu zachránil život.
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Zdroj: Libor Novák