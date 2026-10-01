Nejvyšší soud na poslední chvíli povolil popravu Pikeové. Obě smrtící injekce přežila

Libor Novák

1. října 2026 8:27

krimi
krimi Foto: Scott Langley

Pokus o popravu Christy Pikeové v americkém státě Tennessee skončil nezdarem, ačkoli jí vězeňská služba vpravila do těla dvě injekce smrtící látky. Padesátiletá žena zůstala naživu a záchranáři ji museli převézt do zdravotnického zařízení mimo objekt věznice. Pikeová je jedinou ženou v tomto státě čekající na trest smrti a měla se stát první popravenou ženou v Tennessee po více než dvou sto letech.

Samotný průběh exekuce doprovázely výrazné komplikace a neobvyklé projevy ze strany odsouzené. Přítomní novináři popsali, že si Pikeová stěžovala na silnou bolest v paži, hlasitě chrápala a kopala nohama tak silně, že ze sebe shodila prostěradlo.

Vězeňská služba během incidentu opakovaně zatáhla závěsy v popravčí komoře, aby zamezila výhledu svědků. Obhájci v soudním podání podle NBC News potvrdili, že i po aplikaci obou stříkaček se smrtící chemií odsouzená neztratila vědomí a stále jí bilo srdce.

Na selhání exekučního protokolu okamžitě reagoval republikánský guvernér státu Tennessee Bill Lee. Oznámil, že nařizuje nezávislé vyšetřování třetí stranou, které má přesně objasnit příčiny selhání.

Guvernér zároveň rozhodl o pozastavení zbývajících plánovaných poprav v tomto roce. Mluvčí vězeňské služby přitom tvrdí, že úřad postupoval přesně podle schváleného protokolu a použitá chemikálie byla v minulosti vždy účinná.

Pokusu o popravu předcházel intenzivní právní boj, do kterého na poslední chvíli zasáhl Nejvyšší soud USA. Odvolací soud totiž ještě dopoledne vykonání trestu dočasně pozastavil, aby mohl přezkoumat tvrzení obhájců o závažném psychickém traumatu odsouzené.

Generální prokurátor však úspěšně požádal Nejvyšší soud o zrušení tohoto odkladu. S tímto krokem nesouhlasily tři liberální soudkyně, podle kterých bylo rozhodnutí o zrušení odkladu předčasné a neodůvodněné.

Christa Pikeová byla k trestu smrti odsouzena za brutální vraždu své devatenáctileté spolužačky Colleen Slemmerové z roku 1995. Tehdy osmnáctiletá Pikeová spolu se svým přítelem a další spolužačkou nalákala oběť do opuštěného areálu v blízkosti univerzity.

Na místě oběť společně mučili, ubili a zanechali bez známek života. Vyšetřování tehdy vyvolalo značnou pozornost veřejnosti mimo jiné proto, že útočníci do těla oběti vyryli pentagram a Pikeová si ponechala fragment její lebky.

Ostatní účastníci brutálního činu dostali odlišné tresty, což obhájci Pikeové dlouhodobě kritizují. Její tehdejší sedmnáctiletý přítel Tadaryl Shipp dostal doživotní trest s možností podmínečného propuštění, přestože u soudu přiznal vyrytí symbolu na tělo oběti.

Třetí účastnice Shadolla Petersonová působila jako hlídka a za spolupráci s policií odešla s podmínkou. Obhájci upozorňují, že v případě Pikeové nebyly dostatečně zohledněny vědecké poznatky o vývoji mozku dospívajících.

Právní zástupci odsouzené zakládali své žádosti o milost na odhalení závažných okolností z jejího dětství. Pikeová byla od raného věku vystavena opakovanému fyzickému i sexuálnímu zneužívání a zanedbávání ze strany rodiny i cizích osob.

Znalecké posudky psychologů potvrdily, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou a bipolární poruchou. Tyto psychické poruchy však v době původního soudního procesu nebyly porotě vůbec předloženy.

Matka zavražděné dívky May Martinezová vyjádřila nad selháním popravy obrovské rozhořčení a ostrou kritiku vůči představitelům státu. Průběh událostí popsala jako naprostý chaos a uvedla, že příbuzné oběti příslušníci služby bez vysvětlení odvedli z místa.

O převozu odsouzené do nemocnice se rodina dozvěděla až po opuštění věznice. Martinezová zdůraznila, že Pikeová za celý večer neprojevila vůči rodině oběti žádnou lítost.

Sama Pikeová v dopise napsaném krátce před plánovanou exekucí uvedla, že se smrti nebojí, ale pociťuje obavy ze samotného procesu. Během třicetiletého pobytu ve vězení strávila značnou část času v samotce a postupně našla duchovní podporu u buddhistického učitele.

Její duchovní poradce potvrdil, že odsouzená prošla vnitřní proměnou a plně si uvědomuje závažnost svého činu. Na vykonání trestu ji měl doprovázet přímo v popravčí komoře, kde plánoval provádět meditační rituál.

včera

Trump oznámil uzavření dohody se šéfy předních technologických společností o vývoji AI

Související

Ilustrační fotografie

Britská policie propustila muže zatčených kvůli chystanému útoku na základnu. Z USA přichází ostré reakce

Britská protiteroristická policie propustila na kauci pět mužů zatčených v souvislosti s podezřelým incidentem v blízkosti vojenské základny britského královského letectva RAF Fairford. Pětice britských občanů z Londýna byla zadržena v neděli v brzkých ranních hodinách poté, co byly u základny v obci Whelford v hrabství Gloucestershire nahlášeny tři podezřelé dodávky. Bezpečnostní složky následně uzavřely celou vesnici, na 36 hodin evakuovaly místní obyvatele a na místo vyslaly pyrotechnické roboty. Zadržení byli podezřelí z trestných činů souvisejících s výbušninami a terorismem.
Íránská delegace v Pákistánu

Irán opět popřel Trumpova tvrzení. Nemá v plánu žádná jednání s USA

Iránská delegace při Valném shromáždění Organizace spojených národů nemá v plánu žádná přímá jednání se Spojenými státy. Teherán tímto způsobem reagoval na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vyjádřil očekávání, že rozhovory budou brzy pokračovat. Íránské stanovisko bylo americké straně předáno prostřednictvím katarského zprostředkovatele. Samotná delegace se má podle státní agentury IRNA vrátit ze Spojených států zpět do Teheránu v úterý.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Trest smrti

Aktuálně se děje

před 33 minutami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Izrael stále neví, kdo stojí za pokusem o únos letadla

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že je zatím příliš brzy na závěry, kdo stojí za incidentem na palubě letadla společnosti  FlyDubai směřujícího do Tel Avivu. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon událost označil za teroristický útok vyvolaný radikálním jednotlivcem, přičemž zdůraznil úmysl letadlo poslat k zemi. Společnost flydubai v reakci na událost dočasně pozastavila všechny své lety do Izraele i v opačném směru. Aerolinky zároveň vyzvaly všechny strany, aby se zdržely předčasných spekulací, dokud úřady nezjistí kompletní fakta.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Vědci: Světové oceány se oteplují alarmujícím tempem, lidstvo na to není připraveno

Světové oceány se oteplují alarmujícím tempem, což přináší dalekosáhlé následky, na které lidstvo podle odborníků není připraveno. Desátá zpráva o stavu oceánů Copernicus Ocean State Report přináší dosud nejsilnější varování před hlubokými proměnami mořského prostředí. Publikace vychází z více než čtyř desetiletí dat získaných ze satelitů, bójí a rozmanitých senzorů. Generální ředitel výzkumné instituce Mercator Ocean International Pierre Bahurel pro CNN zdůraznil, že se oceány mění přímo před našima očima.

před 2 hodinami

krimi

Nejvyšší soud na poslední chvíli povolil popravu Pikeové. Obě smrtící injekce přežila

Pokus o popravu Christy Pikeové v americkém státě Tennessee skončil nezdarem, ačkoli jí vězeňská služba vpravila do těla dvě injekce smrtící látky. Padesátiletá žena zůstala naživu a záchranáři ji museli převézt do zdravotnického zařízení mimo objekt věznice. Pikeová je jedinou ženou v tomto státě čekající na trest smrti a měla se stát první popravenou ženou v Tennessee po více než dvou sto letech.

před 3 hodinami

včera

včera

včera

Podzim, ilustrační fotografie.

Nejteplejší den babího léta. Bylo i více než 26 stupňů

Středa byla zatím nejteplejším dnem letošního babího léta. Na deseti místech v republice zaznamenaly meteorologické stanice letní den, teplota totiž dosáhla alespoň 25 stupňů nad nulou. Babí léto má podle předpovědi pokračovat ještě několik dní. 

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš mluvil v Praze s Meloniovou. Důležitým tématem byl boj s migrací

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý setkal ve Strakově akademii s předsedkyní italské vlády Giorgiou Meloniovou. Lídři jednali o naplňování Akčního plánu mezi Itálií a ČR pro strategickou bilaterální a unijní spolupráci na období 2026–2030, hospodářské spolupráci, posílení konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího víceletého finančního rámce EU, boji proti nelegální migraci a dalších tématech nadcházejícího jednání Evropské rady.

včera

FlyDubai

Dojemné loučení i chvíle hrůzy. Internet plní dramatické záběry z letadla

Dopravní letoun společnosti FlyDubai směřující z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát na letišti Tabúk v Saúdské Arábii po dramatu na palubě. Druhý pilot se podle svědectví pokusil stroj otevřeně sabotovat, napadl kapitána nožem a navedl letadlo do prudkého klesání. Tragédii zabránila rychlá reakce tří izraelských cestujících, kteří útočníka v kokpitu přemohli a zneškodnili. Na palubě se nacházeli také další dva piloti, kteří se následně ujali řízení a bezpečně přistáli.

včera

včera

Čerpací stanice

Stát se vrací k zastropování paliv. Zveřejnil nejvyšší možné ceny benzínu a nafty

Ministerstvo financí přistoupilo k opětovnému zavedení cenových stropů pro pohonné hmoty, čímž stát reaguje na výrazné zdražování paliv a přetrvávající nejistotu na trhu s ropou. Maximální prodejní ceny benzínu a nafty začnou platit od čtvrtka. Litr benzínu se bude moci prodávat nejvýše za 46,14 koruny, zatímco v případě nafty činí stanovený strop 48,72 koruny za litr. Cílem tohoto vládního zásahu je zamezit dalšímu prudkému růstu cen na čerpacích stanicích.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Zásilky z Číny ještě více podraží. EU k balíčkům z Temu, Sheinu či AliExpressu přidá další poplatek

Evropská komise se rozhodla zavést nový poplatek za zpracování malých zásilek objednaných z internetových obchodů mimo Evropskou unii. Dodatečná částka ve výši dvou eur má zatížit především čínské obchodní platformy, jako jsou Shein, Temu nebo AliExpress. Povinnost hradit tento poplatek připadne přímo provozovatelům těchto e-shopů, přičemž vybrané finance poputují národním orgánům. Unijní představitelé si od nového opatření slibují lepší regulaci obrovského množství levného zboží proudícího na evropský trh.

včera

Andy Burnham

Británie zvažuje opětovný vstup do EU

Britský ministerský předseda Andy Burnham naznačil, že opětovný vstup Spojeného království do Evropské unie patří mezi možnosti, které by vláda mohla zvážit při utváření dlouhodobých vztahů s kontinentem. Podle premiéra přinesla současná podoba brexitu britské ekonomice i společnosti více škody než užitku. Z toho důvodu chce prozkoumat všechny dostupné varianty, jak vzájemné vazby s Bruselem napravit. Tento krok vyvolal ostré reakce opozice, která předsedu vlády obviňuje z otevírání starých ran.

včera

Letadla, ilustrační foto

Únosu letadla pomohl zabránit tajný agent. S letounem přistáli jiní piloti

Dramatický incident na palubě komerčního letu společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu skončil neplánovaným přistáním v Saúdské Arábii poté, co se v kokpitu odehrál násilný střet mezi piloty. Podle izraelských bezpečnostních představitelů existuje vážné podezření, že se jednalo o pokus o teroristický útok se záměrem stroj navést k zemi. 

včera

včera

Poslanecká sněmovna

Poslanci druhý den jednají o vyslovení nedůvěry vládě

Poslanci pokračují v jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, na které se má hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Jednání bylo zahájeno již v úterý odpoledne a večer bylo přerušeno. Opoziční poslanci se snaží kabinetu vyslovit nedůvěru, zatímco zástupci vládních stran využívají prostor u řečnického pultu k prezentaci výsledků své dosavadní práce. Do diskuse se přihlásily ještě desítky zákonodárců, takže přesný čas samotného hlasování zůstává nejasný.

včera

Letadla, ilustrační foto

Drama při letu do Izraele: Jeden pilot pobodal druhého, chtěl poslat letadlo k zemi

Dramatický incident se odehrál na palubě linky FZ 1073 společnosti Flydubai ze Spojených arabských emirátů do Izraele. Letoun směřující z Dubaje do Tel Avivu musel neplánovaně přistát v Saúdské Arábii poté, co posádka vyslala signál upozorňující na únos stroje. Izraelské úřady událost vyšetřují jako teroristický čin a podle předběžných zjištění zabránil tragédii zásah cestujících a členů posádky. Druhý pilot se totiž během letu pokusil převzít kontrolu nad strojem a zřítit se s ním.

včera

Vývojář přiměl AI k poskytnutí návodů na výrobu biologických zbraní a páchání atentátů

Čínský vývojář umělé inteligence Moonshot provádí interní přezkum svých systémů poté, co se výzkumníkům podařilo přimět jeho modely Kimi k poskytnutí návodů na výrobu biologických zbraní a páchání atentátů. Společnost Mindgard, která se zabývá testováním bezpečnosti systémů umělé inteligence, zjištění odhalila při prověřování modelů Kimi K2.6 a K3 Swarm. Tyto systémy nedokázaly uplatnit nastavená bezpečnostní omezení, která měla podobným tématům zabránit. K selhání došlo během procesu takzvaného jailbreakingu, při němž výzkumníci zadávají složité instrukce s cílem zjistit, zda model obojde své bezpečnostní pojistky.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy