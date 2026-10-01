Trumpova administrativa organizuje setkání zástupců NATO. Většinu členů z něj ale vyloučila

Libor Novák

1. října 2026 12:32

Summit NATO
Summit NATO Foto: NATO

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyloučila několik klíčových spojenců ze Severoatlantické aliance z nadcházejícího jednání v Polsku. Setkání zaměřeného na budoucnost celého vojenského paktu se nezúčastní zástupci Velké Británie, Francie ani pobaltských států. Rozhodnutí vyvolalo mezi tradičními partnery značné zmatky, neboť vyloučené země patří k nejsilnějším přispěvatelům do kolektivní obrany.

Jednání pod vedením Pentagonu organizuje náměstek amerického ministra obrany pro politické záležitosti Elbridge Colby. Pozvání na schůzku obdržely pouze vybrané státy, mezi které patří Norsko, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo a Nizozemsko. Tento úzký formát, označovaný jako Bergenská skupina, se v minulosti sešel již dvakrát. Dalším přizvaným členem by se v budoucnu mohlo stát Dánsko, a to na základě dohody umožňující Spojeným státům rozšířit vojenskou přítomnost v Grónsku.

Organizátor jednání Elbridge Colby již dříve popsal účastníky jako státy, které rychle plní své závazky v oblasti obranných výdajů a disponují dostatečnou vojenskou kapacitou. Vyloučené země však vyjadřují zmatení nad tím, podle jakých kritérií Pentagon účastníky vybíral. Představitelé opomenutých států zdůrazňují, že plní všechny požadované úkoly a aktivně se podílejí na odstrašování vnější agrese.

Bílý dům na žádosti o komentář podle webu Kyiv Post nereagoval a samotný Pentagon odmítl záležitost oficiálně vyjádřit. Diplomaté z pozvaných zemí iniciativu brání a tvrdí, že Bergenská skupina nemá za cíl rozbíjet vnitřní struktury aliance. Skupina má podle nich fungovat jako motor transformace a připravovat návrhy, které následně projednají všichni členové Severoatlantické aliance.

Někteří diplomaté z pozvaných i opomenutých států přesto vyjadřují obavy z postupu washingtonské administrativy. Varují, že snaha rozdělovat členy na vzorné a neposlušné partnery je pro Spojené státy nebezpečná. Pro samotnou Evropu pak takové dělení představuje existenční hrozbu, která může zásadním způsobem narušit dosavadní bezpečnostní architekturu.

Krok americké administrativy zapadá do širší strategie prezidenta Donalda Trumpa a jeho spolupracovníků. Washington opakovaně hrozí postihy zemím, které odporují americkým prioritám, zatímco takzvané vzorné spojence hodlá odměňovat. Americké orgány již dříve zvažovaly vytvoření oficiálního seznamu partnerů rozdělených podle toho, jak plní požadavky na obranné výdaje či zda podporují vojenské operace Spojených států proti Íránu.

Americký ministr obrany Pete Hegseth rovněž prohlásil, že se státy podporujícími zájmy Spojených států bude zacházeno jako s modelovými partnery. Tento nátlak přichází i přes deklarovanou snahu lídrů aliance demonstrovat jednotu na nedávném summitu v Ankaře. Členské státy se na tomto zasedání přihlásily k rozsáhlé vojenské pomoci Ukrajině a potvrdily závazek zvýšit výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu do roku 2035.

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Zdroj: Libor Novák

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