Trump se rozhodnutí soudu nepodřídil. Novináře opět vyhodil

Bílý dům podruhé během jednoho týdne jednostranně vyřadil televizní stanici CNN z hlavního novinářského fondu určeného k pokrývání aktivit prezidenta Donalda Trumpa. K tomuto kroku došlo necelý týden poté, co federální soud zrušil předchozí zákaz vstupu vydaný americkou administrativou pro vybrané mediální organizace.
Přestože byla stanice ještě na začátku týdne zapsána jako hlavní televizní zpravodaj pro novou cestu hlavy státu, zástupci Bílého domu ji na poslední chvíli ze seznamu vyškrtli. Místo americké stanice tak zůstala jediným zástupcem v médiích konzervativní síť Real America’s Voice.
Změna v plánování zpravodajského pokrytí se dotkla prezidentovy plánované cesty do států Texas a Oklahoma. Hlavní americké celoplošné i kabelové televizní sítě přitom záběry stanice Real America’s Voice dosud nevysílají, ačkoliv tento kanál své materiály široce nabízí.
Žádná ze zbývajících čtyř televizních sítí ze širšího novinářského fondu navíc neobsadila místo CNN. Výsledkem této koordinované reakce je skutečnost, že z prezidentovy cesty nebude k dispozici žádný společný primární televizní záznam.
Vztahy mezi Bílým domem a zástupci médií jsou napjaté od doby, kdy administrativa poprvé přistoupila k zákazům pro vybrané novináře. Pět hlavních televizních sítí po tomto kroku dočasně pozastavilo svou činnost a do provozu se vrátily teprve nedávno.
Zatímco samotná stanice CNN aktuální vyřazení z novinářského fondu veřejně nekomentovala, zástupci prezidenta vydali k situaci prohlášení. Představitel Bílého domu v něm vyzdvihl přístupnost Donalda Trumpa a televizní sítě označil za performativní a nečestné.
Právní zástupci médií dotčených prezidentským zákazem se v souvislosti s novými kroky Bílého domu opět obrátili na soud. Právníci zastupující stanice CNN, MS Now a portál Politico oficiálně požádali soudce o prodloužení platnosti rozhodnutí, které původní zákaz zrušilo.
Příslušný soudce má v nejbližší době uspořádat slyšení, na kterém posoudí argumenty obou stran ohledně vydání předběžného opatření. Toto opatření by mělo zabránit uplatňování zákazu až do definitivního vyřešení žaloby, kterou žurnalisté podali proti administrativě.
Advokát Theodore J. Boutrous, který žalující mediální domy zastupuje, zdůraznil neudržitelnost postupu prezidentova týmu. Ve svém oficiálním prohlášení uvedl, že Bílý dům pokračuje v nepředvídatelném a nekonzistentním provádění ústavně nepřípustného zákazu svobodného tisku.
Podle právního zástupce toto jednání znemožňuje stanici CNN plnit její schválenou roli v televizním novinářském fondu. Boutrous zároveň upozornil, že postoj administrativy poškozuje nejen samotnou stanici a ostatní členy fondu, ale v konečném důsledku i americkou veřejnost.
Současné události navazují na předchozí incident, k němuž došlo při prezidentově cestě na palubě speciálu Air Force One. Bílý dům v tehdejším případě rovněž vyloučil zástupce stanice CNN z novinářské skupiny, ačkoliv soudní rozhodnutí rušící zákaz padlo jen o dva dny dříve.
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Zdroj: Lucie Podzimková