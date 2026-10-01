Poslanci už třetí den jednají o vyslovení nedůvěry vládě. Babiš nepřišel

Poslanecká sněmovna pokračuje třetím dnem v mimořádné schůzi, kterou svolala opozice s cílem vyslovit nedůvěru kabinetu premiéra Andreje Babiše. Jednání započalo již v úterý odpoledne a přerušeno bylo naposledy ve středu večer. V té době zbývalo k vystoupení ještě téměř čtyřicet přihlášených zákonodárců. V úvodu schůze obhajovali činnost kabinetu především samotní ministři, kteří dominovali úternímu i středečnímu dopolednímu programu. Zástupci opozičních stran se ke slovu dostali až v průběhu středečního poledne.
Svolání mimořádného jednání iniciovali zástupci stran ODS, STAN, Pirátů, lidovců a TOP 09. Hlavním tématem pro téměř šedesát přihlášených poslanců se stalo prohlubující se zadlužování státu. Vláda totiž plánuje pro příští rok rozpočet s deficitem ve výši 386 miliard korun. Opoziční politici dále kritizují zpochybňování nezávislosti justice ze strany premiéra, pokračující útoky na sdělovací prostředky a přetrvávající střet zájmů předsedy vlády.
Během jednání vystoupila poslankyně Občanské demokratické strany Bačíková, která předložila názornou ceduli ilustrující sílu podnikatelského impéria Andreje Babiše. Podle ní premiér po celý život využíval každou příležitost ke zvětšování svých firem, což mu znemožňuje vyhnout se střetu zájmů. Zdůraznila, že se v tomto případě nejedná o jednorázovou záležitost, ale o trvalý stav prorůstající velkou částí českého hospodářství. Předseda ODS Martin Kupka potvrdil, že strana hodlá na tyto majetkové vazby zaplétající Českou republiku do pavučiny střetu zájmů upozorňovat i nadále.
Poslankyně Bačíková ve svém projevu dále upozornila na široký rozsah agend, o kterých vládní kabinet každodenně rozhoduje. Připomněla, že práce vlády nezahrnuje pouze rozdělování dotací, ale také stanovení daní, podnikatelských pravidla či technických a hygienických norem. Kabinet podle ní ovlivňuje i zemědělskou politiku, chemickou legislativu, zdravotnictví, energetiku a evropská vyjednávání. Mimo to existují stovky vyhlášek, metodik a správních rozhodnutí, které veřejnost často ani nezaregistruje.
Kritice čelil vládní tábor také kvůli svým předvolebním slibům ohledně zrušení evropského Green Dealu. První místopředseda lidovců Benjamin Činčila se vládním stranám vysmál s dotazem, kde jsou slibovaná velká jednání k tomuto tématu. Připomněl přitom vyjádření šéfa poslanců SPD a prvního místopředsedy vládního hnutí Radima Fialy, který si již dříve ve Sněmovně povzdychl nad nemožností Green Deal zrušit. První místopředseda STAN Lukáš Vlček pak vládnímu kabinetu vyčetl, že se k moci prolhal.
Předseda ODS Martin Kupka shrnul důvody pro vyslovení nedůvěry do tří hlavních bodů. Jako první uvedl rozpočtový Armagedon v podobě vysokého schodku státního rozpočtu. Druhým důvodem je podle něj střet zájmů Andreje Babiše a podřizování zájmů státu jeho vlastním ekonomickým cílům. Za třetí vážný důvod označil dennodenní útoky na soudy, neziskový sektor, nezávislé instituce a veřejnoprávní média ze strany vládní koalice.
Šance opozice na svržení kabinetu jsou z hlediska rozložení sil minimální. Vládní koalice tvořená hnutími ANO, SPD a stranou Motoristé sobě disponuje ve Sněmovně pohodlnou většinou 108 hlasů. Opozice oproti tomu disponuje pouze 92 hlasy, přičemž k úspěšnému vyslovení nedůvěry je potřeba nejméně 101 poslanců. Šéf Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka k tomu uvedl, že opozice pouze využila ústavní právo k získání vysílacího času v televizi. Samotný premiér Andrej Babiš se z jednání omluvil do podvečerních hodin.
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Zdroj: Libor Novák