Kyjev upravil systém reakce na ruské útoky, oznámil Zelenskyj. Nařídil okamžitou revizi

Kyjev upravil svůj systém reakce na ruské útoky zaměřené na kritickou infrastrukturu ukrajinské metropole. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s vojenskými činiteli a zástupci vlády oznámil, že země již přistoupila k nezbytnému přerozdělení zdrojů. Podle jeho slov je nutné plně zajistit všechna ochranná opatření. Místní úřady v hlavním městě musejí být podle prezidenta připraveny přijímat rychlá rozhodnutí na podporu obyvatelstva.
Tato opatření přicházejí po zprávách o dvou útocích bezpilotních prostředků v blízkosti nosné konstrukce kyjevského Jižního mostu. Kyjevský starosta Vitalij Kličko potvrdil úder dvou dronů poblíž pilířů této klíčové stavby. V reakci na incident byla přes most dočasně pozastavena metro i povrchová veřejná doprava. Odborníci z městských služeb okamžitě zahájili inspekci konstrukce s cílem posoudit rozsah případných škod.
Na místních kanálech sítě Telegram se dříve objevily informace, že dron typu Šáhid zasáhl most právě ve chvíli, kdy po něm projížděla souprava metra. Podle těchto zpráv mělo u jednoho z vagónů dojít k vysypání oken. Na sociálních sítích kolují videa a fotografie zachycující požár v blízkosti mostních pilířů a trosky dronu na vozovce. Městské orgány i specializované služby tyto informace a stav konstrukce dále prověřují.
Kromě úpravy obranných systémů v metropoli nařídil prezident Zelenskyj také neodkladnou revizi mezinárodních dohod o dodávkách munice. Prověrka se týká především střeliva pro stíhací letouny F-16 a raket určených pro systémy protivzdušné obrany. Na tomto úkolu pracují zástupci ministerstva zahraničních věcí, ministerstva obrany a prezidentské kanceláře. Cílem je zrychlit plnění stávajících kontraktů s mezinárodními partnery.
Ukrajinské letectvo stále častěji nasazuje stíhačky F-16 k zachycování ruských vzdušných cílů, včetně dronů s proudovým pohonem. V případech, kdy ukrajinští piloti nemají k dispozici řízené střely, využívají proti cílům palubní dvacetimilimetrové kanóny. Tento postup umožňuje šetřit nákladnější rakety vzduch-vzduch pro priority vyššího významu. Proudové drony představují pro ukrajinskou obranu čím dál větší výzvu kvůli své vyšší rychlosti a dostupu.
Rusko v posledních měsících výrazně rozšířilo nasazení proudových bezpilotních prostředků. Zatímco v červnu ukrajinské letectvo zaznamenalo přibližně 350 jejich startů, v srpnu se tento počet zvýšil na téměř 2 850. Během nedávného masivního úderu vyslala ruská armáda přes sto dronů, přičemž téměř třicet z nich tvořily právě proudové modely. Ukrajina v reakci na tuto hrozbu vyvíjí vlastní vysokorychlostní stíhací drony a další obranné systémy.
Součástí nařízené revize je také vyhodnocení stavu všech dohodnutých balíků pomoci a příprava aktualizovaného harmonogramu dodávek. Zelenskyj zdůraznil, že klíčovým úkolem je zajistit doručení dodatečných raket protivzdušné obrany ještě v průběhu října. Některé dohody uzavřené na úrovni lídrů států totiž dosud nebyly plně realizovány na operativní úrovni. Prezident je proto v kontaktu se zahraničními představiteli a apeluje na urychlení procesů.
Ukrajinská vláda současně každý týden monitoruje plnění plánů odolnosti ve všech regionech i klíčových městech. Při těchto prověrkách bylo v některých komunitách zjištěno zpoždění v realizaci stanovených opatření. Prezident proto uložil vojenskému velení a vládním činitelům připravit dodatečné kroky k posílení bezpečnosti. V nejbližší době očekává podrobnou zprávu od předsedy vlády a hlavního velitele ozbrojených sil.
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Zdroj: Lucie Podzimková